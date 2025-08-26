https://1prime.ru/20250826/rossiya-861281594.html

На оснащение кабинетов ОБЗР выделили почти четыре миллиарда рублей

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российским школам на оснащение кабинетов для преподавания предметов "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) и "Труд" из федерального бюджета выделено 3,9 миллиарда рублей, такие классы появятся в более чем 23 тысячах образовательных учреждений, сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. "Оснащение кабинетов основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда (технологии) пройдет в 23294 школах. На эти цели из федерального бюджета выделено 3,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети" и нацелены на обеспечение практико-ориентированного подхода в образовании, развитие умений и интересов подрастающего поколения. Уточняется, что в кабинетах ОБЗР появляются учебные и демонстрационные материалы, средства индивидуальной защиты, тренажеры и симуляторы, а также специализированная мебель для организации учебного пространства. Кабинеты для преподавания предмета "Труд (технология)" оснащаются специализированной мебелью, системами хранения, современными учебными станками с ЧПУ (токарными, сверлильными, фрезерно-гравировальными, лазерными), наборами ручного электроинструмента, полными комплектами слесарно-столярного инструмента. В классах появляются швейные зоны с профессиональным оборудованием и зоны пищевых технологий с необходимым набором посуды, электроплитами. Процесс переоснащения кабинетов ОБЗР и труда проходит с начала 2025 года и охватывает 86 субъектов Российской Федерации.

