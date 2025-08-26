Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Школы в Башкирии получили более 200 автобусов и автомобилей - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/rossiya-861282760.html
Школы в Башкирии получили более 200 автобусов и автомобилей
Школы в Башкирии получили более 200 автобусов и автомобилей - 26.08.2025, ПРАЙМ
Школы в Башкирии получили более 200 автобусов и автомобилей
Более 200 автобусов и автомобилей получили башкирские школы к новому учебному году, сообщает пресс-служба главы региона. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T18:32+0300
2025-08-26T18:32+0300
уфа
башкирия
радий хабиров
уаз
https://cdnn.1prime.ru/img/83465/83/834658393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb7ca3d6b17cf0d2beed783a05cfde69.jpg
УФА, 26 авг – ПРАЙМ. Более 200 автобусов и автомобилей получили башкирские школы к новому учебному году, сообщает пресс-служба главы региона. "Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил директорам образовательных учреждений ключи от 196 школьных автобусов и 10 легковых автомобилей, которые отправятся в города и сёла республики. Мероприятие состоялось в преддверии начала нового учебного года", - говорится в сообщении. Автобусы "ГАЗ", "ПАЗ", "УАЗ", "КАВЗ" предназначены для 196 школ из 54 районов и шести городов республики. Автомобили "Лада" будут обслуживать центры и филиалы комиссий психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Белебеевском, Белорецком, Бирском, Дуванском районах, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау и Уфе, следует из релиза. "Традиционно перед 1 сентября мы передаем новую технику для наших детей. В города и районы республики отправятся более 200 автобусов и машин – рекордное количество. Это дополнительная безопасность, комфорт для ребят, которые каждый день ездят в школу", - приводятся в релизе слова Хабирова. По данным региональных властей, в Башкирии подвозом до места учёбы и обратно охвачены более 52 тысяч учеников 876 образовательных организаций в 2 805 населённых пунктах. В этой работе задействованы 1 590 школьных автобусов. Всего с 2019 года за счёт федерального и республиканского бюджетов для школ региона приобрели порядка 900 автобусов.
https://1prime.ru/20250825/shkoly-861220181.html
уфа
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83465/83/834658393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e70f3c965bf48cab5df2f116730ac7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уфа, башкирия, радий хабиров, уаз
Уфа, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров, УАЗ
18:32 26.08.2025
 
Школы в Башкирии получили более 200 автобусов и автомобилей

Школы в Башкирии к новому учебному году получили более 200 автобусов и автомобилей

© РИА Новости . Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкГород Уфа
Город Уфа - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Город Уфа. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 26 авг – ПРАЙМ. Более 200 автобусов и автомобилей получили башкирские школы к новому учебному году, сообщает пресс-служба главы региона.
"Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил директорам образовательных учреждений ключи от 196 школьных автобусов и 10 легковых автомобилей, которые отправятся в города и сёла республики. Мероприятие состоялось в преддверии начала нового учебного года", - говорится в сообщении.
Автобусы "ГАЗ", "ПАЗ", "УАЗ", "КАВЗ" предназначены для 196 школ из 54 районов и шести городов республики. Автомобили "Лада" будут обслуживать центры и филиалы комиссий психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Белебеевском, Белорецком, Бирском, Дуванском районах, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау и Уфе, следует из релиза.
"Традиционно перед 1 сентября мы передаем новую технику для наших детей. В города и районы республики отправятся более 200 автобусов и машин – рекордное количество. Это дополнительная безопасность, комфорт для ребят, которые каждый день ездят в школу", - приводятся в релизе слова Хабирова.
По данным региональных властей, в Башкирии подвозом до места учёбы и обратно охвачены более 52 тысяч учеников 876 образовательных организаций в 2 805 населённых пунктах. В этой работе задействованы 1 590 школьных автобусов. Всего с 2019 года за счёт федерального и республиканского бюджетов для школ региона приобрели порядка 900 автобусов.
Учитель в классе - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
В Подмосковье обновили 57 школ в 2025 году
Вчера, 17:07
 
УфаБАШКИРИЯРадий ХабировУАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала