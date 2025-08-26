https://1prime.ru/20250826/rossiya-861282760.html

Школы в Башкирии получили более 200 автобусов и автомобилей

уфа

башкирия

радий хабиров

уаз

УФА, 26 авг – ПРАЙМ. Более 200 автобусов и автомобилей получили башкирские школы к новому учебному году, сообщает пресс-служба главы региона. "Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил директорам образовательных учреждений ключи от 196 школьных автобусов и 10 легковых автомобилей, которые отправятся в города и сёла республики. Мероприятие состоялось в преддверии начала нового учебного года", - говорится в сообщении. Автобусы "ГАЗ", "ПАЗ", "УАЗ", "КАВЗ" предназначены для 196 школ из 54 районов и шести городов республики. Автомобили "Лада" будут обслуживать центры и филиалы комиссий психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Белебеевском, Белорецком, Бирском, Дуванском районах, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау и Уфе, следует из релиза. "Традиционно перед 1 сентября мы передаем новую технику для наших детей. В города и районы республики отправятся более 200 автобусов и машин – рекордное количество. Это дополнительная безопасность, комфорт для ребят, которые каждый день ездят в школу", - приводятся в релизе слова Хабирова. По данным региональных властей, в Башкирии подвозом до места учёбы и обратно охвачены более 52 тысяч учеников 876 образовательных организаций в 2 805 населённых пунктах. В этой работе задействованы 1 590 школьных автобусов. Всего с 2019 года за счёт федерального и республиканского бюджетов для школ региона приобрели порядка 900 автобусов.

уфа

башкирия

2025

