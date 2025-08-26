https://1prime.ru/20250826/rossiya-861283651.html

Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС

Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС - 26.08.2025, ПРАЙМ

Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T18:51+0300

2025-08-26T18:51+0300

2025-08-26T18:51+0300

мировая экономика

россия

белоруссия

китай

пекин

александр лукашенко

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/83826/38/838263875_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_ff64c4c154a3abca5eca18240cd17597.jpg

МИНСК, 26 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. "У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся - это факт", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи президентов Белоруссии и России в Китае, где они примут участие в саммите ШОС. Говоря о возможности других двусторонних встреч главы белорусского государства во время визита в Китай, пресс-секретарь подчеркнула, что подобные саммиты – это всегда возможности для двусторонних контактов. "По поводу иных планов. Не раз уже было сказано, что любые интеграционные многосторонние мероприятия - это возможности для двусторонних контактов. Конечно, они запланированы у президента Беларуси и в Китае", - добавила она. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее сообщал, что Лукашенко получил приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и посетить парад, который пройдет в сентябре в Китае

https://1prime.ru/20250821/rynki-861041694.html

белоруссия

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, белоруссия, китай, пекин, александр лукашенко, владимир путин, шос