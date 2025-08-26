https://1prime.ru/20250826/rossiya-861284328.html

Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд

26.08.2025

Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд

Летнее суточное потребление газа в России 25 августа обновило рекорд, составив 707,9 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". | 26.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Летнее суточное потребление газа в России 25 августа обновило рекорд, составив 707,9 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". "Газпром" установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 25 августа и составил 707,9 миллиона кубометров газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Как отмечается, возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Предыдущий максимум (701,8 миллиона кубометров газа) был достигнут 23 августа 2024 года.

центральный федеральный округ

