Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд - 26.08.2025, ПРАЙМ
Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд
Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд - 26.08.2025, ПРАЙМ
Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд
Летнее суточное потребление газа в России 25 августа обновило рекорд, составив 707,9 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T19:13+0300
2025-08-26T19:13+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Летнее суточное потребление газа в России 25 августа обновило рекорд, составив 707,9 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". "Газпром" установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 25 августа и составил 707,9 миллиона кубометров газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Как отмечается, возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Предыдущий максимум (701,8 миллиона кубометров газа) был достигнут 23 августа 2024 года.
центральный федеральный округ
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
1920
1920
true
19:13 26.08.2025
 
Летнее суточное потребление газа в России обновило рекорд

Летнее суточное потребление газа в России достигло 707,9 миллиарда кубометров

© РИА Новости . Алексей Даничев | Стенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Летнее суточное потребление газа в России 25 августа обновило рекорд, составив 707,9 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром".
"Газпром" установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 25 августа и составил 707,9 миллиона кубометров газа", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Как отмечается, возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Предыдущий максимум (701,8 миллиона кубометров газа) был достигнут 23 августа 2024 года.
