Власти Петербурга одобрили обновленный проект развития города - 26.08.2025
Власти Петербурга одобрили обновленный проект развития города
Власти Петербурга одобрили обновленный проект развития города - 26.08.2025, ПРАЙМ
Власти Петербурга одобрили обновленный проект развития города
Власти Санкт-Петербурга одобрили обновленный проект Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, сообщила пресс-служба администрации... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T19:21+0300
2025-08-26T19:21+0300
санкт-петербург
александр беглов
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861284717_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_0a49efc28283fce222f4c4485821a23a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга одобрили обновленный проект Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Изменения в закон Санкт-Петербурга "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года" одобрены сегодня на заседании городского правительства, которое провел губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении. Проект получил положительное заключение Минэкономразвития России, был согласован с федеральными органами исполнительной власти и прошел общественную экспертизу. Стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2035 года была принята в конце 2018 года, к ее реализации город приступил в 2019 году. Она нацелена на развитие всех отраслей экономики, рост заработной платы, создание новых рабочих мест, создание новых объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, подготовку кадров, научно-технологическое развитие города, поддержку культуры и спорта, благоустройство и рост качества городской среды. "Генеральная цель Стратегии развития Санкт-Петербурга – обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан на основе устойчивого экономического роста. Несмотря на пандемию, санкционное давление, ужесточение кредитной политики, мы сохранили высокие темпы развития города. За шесть лет были достигнуты высокие показатели в развитии экономики и социальной сферы", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, доходы городского бюджета выросли вдвое. В 2019 году бюджет составлял 639 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года - 1,347 триллиона рублей. Объем ВРП также вырос в два раза - с 5,2 триллионов в 2019 году до 10,9 триллионов в 2023 году. Уровень бедности в Петербурге – один из самых низких в России. В 2019 году этот показатель составлял 6,6% жителей города, по итогам 2024 года - снизился до 3,5%. "Сегодня мы переходим к новому этапу стратегического планирования развития города. В прошлом году нами принята программа "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года". Мы разработали её по поручению президента Владимира Владимировича Путина и при непосредственном участии петербуржцев. Все обозначенные нами приоритеты вошли в обновлённую Стратегию развития города до 2035 года. Мы продолжаем развивать Петербург как комфортный, умный, социальный, открытый город – мегаполис XXI века", – сказал губернатор. С учетом поставленных на федеральном уровне задач в Стратегию включена цель по обеспечению технологической независимости и достижению технологического лидерства в разработке и внедрении перспективных технологий, а также обновленная цель по созданию комфортной среды для жизни и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, добавлен ряд новых задач: "Увеличение потенциала базовых, динамично развивающихся и перспективных отраслей промышленности", "Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" и ряд других. Одобренный проект стратегии предполагает дальнейший устойчивый рост экономики города. В прогнозном периоде до 2035 года среднегодовые темпы роста ВРП запланированы на уровне 103,7%, ожидается рост доли обрабатывающих производств в ВРП - с 13,5% до 17%, сообщают власти.
санкт-петербург
санкт-петербург, александр беглов, общество , россия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Общество , РОССИЯ
19:21 26.08.2025
 
Власти Петербурга одобрили обновленный проект развития города

Правительство Петербурга одобрило обновленный проект развития города до 2035 года

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга одобрили обновленный проект Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"Изменения в закон Санкт-Петербурга "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года" одобрены сегодня на заседании городского правительства, которое провел губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Проект получил положительное заключение Минэкономразвития России, был согласован с федеральными органами исполнительной власти и прошел общественную экспертизу.
Стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2035 года была принята в конце 2018 года, к ее реализации город приступил в 2019 году. Она нацелена на развитие всех отраслей экономики, рост заработной платы, создание новых рабочих мест, создание новых объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, подготовку кадров, научно-технологическое развитие города, поддержку культуры и спорта, благоустройство и рост качества городской среды.
"Генеральная цель Стратегии развития Санкт-Петербурга – обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан на основе устойчивого экономического роста. Несмотря на пандемию, санкционное давление, ужесточение кредитной политики, мы сохранили высокие темпы развития города. За шесть лет были достигнуты высокие показатели в развитии экономики и социальной сферы", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, доходы городского бюджета выросли вдвое. В 2019 году бюджет составлял 639 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года - 1,347 триллиона рублей. Объем ВРП также вырос в два раза - с 5,2 триллионов в 2019 году до 10,9 триллионов в 2023 году. Уровень бедности в Петербурге – один из самых низких в России. В 2019 году этот показатель составлял 6,6% жителей города, по итогам 2024 года - снизился до 3,5%.
"Сегодня мы переходим к новому этапу стратегического планирования развития города. В прошлом году нами принята программа "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года". Мы разработали её по поручению президента Владимира Владимировича Путина и при непосредственном участии петербуржцев. Все обозначенные нами приоритеты вошли в обновлённую Стратегию развития города до 2035 года. Мы продолжаем развивать Петербург как комфортный, умный, социальный, открытый город – мегаполис XXI века", – сказал губернатор.
С учетом поставленных на федеральном уровне задач в Стратегию включена цель по обеспечению технологической независимости и достижению технологического лидерства в разработке и внедрении перспективных технологий, а также обновленная цель по созданию комфортной среды для жизни и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, добавлен ряд новых задач: "Увеличение потенциала базовых, динамично развивающихся и перспективных отраслей промышленности", "Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" и ряд других.
Одобренный проект стратегии предполагает дальнейший устойчивый рост экономики города. В прогнозном периоде до 2035 года среднегодовые темпы роста ВРП запланированы на уровне 103,7%, ожидается рост доли обрабатывающих производств в ВРП - с 13,5% до 17%, сообщают власти.
