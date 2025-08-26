https://1prime.ru/20250826/rossiya-861285676.html

Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска в Пекин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России, в Нижневартовске. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту было 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отмечала ранее Росавиация. Пассажиры и члены экипажа севшего самолета были переведены в международный терминал аэропорта Нижневартовска, сообщали журналистам в правительстве Югры, их обеспечили горячим питанием, на месте дежурила медицинская бригада. В результате инцидента никто не пострадал. Как поясняла пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, резервный борт прибыл в ХМАО в 15.18 мск, вылет был запланирован на 17.50 мск. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства. "Вылетел в 21.22 по местному времени", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Как уточнили в Росавиации, "пассажиры рейса Air China Лондон – Пекин пробыли на гостеприимной ханты-мансийской земле 13 часов", после чего резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика "взлетел из Нижневартовска в направлении Поднебесной".

