Генпрокуратура просит взыскать "Восток-1" в пользу государства - 26.08.2025
Генпрокуратура просит взыскать "Восток-1" в пользу государства
промышленность
росимущество
общество
россия
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, просит взыскать предприятие в пользу государства, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками в иске, помимо колхоза "Восток-1", указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – южнокорейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. По мнению прокуратуры, добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, предприятие причинило ущерб водным биресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. В счет возмещения ущерба истец просит изъять акции колхоза у Алексея, Александра, Яны Шегнагаевых, Якова Шевченко, Александра Передни, Алексея Кумшатского и Сайфулина и передать их Росимуществу.
промышленность, росимущество, общество , россия
Промышленность, Росимущество, Общество , РОССИЯ
21:14 26.08.2025
 
Генпрокуратура просит взыскать "Восток-1" в пользу государства

Генпрокуратура просит взыскать колхоз "Восток-1" в пользу государства

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
 Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ в иске, поданном в арбитражный суд Приморского края к владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующим лицам, просит взыскать предприятие в пользу государства, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками в иске, помимо колхоза "Восток-1", указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – южнокорейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
По мнению прокуратуры, добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, предприятие причинило ущерб водным биресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. В счет возмещения ущерба истец просит изъять акции колхоза у Алексея, Александра, Яны Шегнагаевых, Якова Шевченко, Александра Передни, Алексея Кумшатского и Сайфулина и передать их Росимуществу.
