https://1prime.ru/20250826/rossiya-861290519.html
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1"
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1"
Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T21:21+0300
2025-08-26T21:21+0300
2025-08-26T21:21+0300
россия
сша
росрыболовство
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры запрашиваются в деле по иску Генпрокуратуры к "Востоку-1" и его контролирующим лицам, в котором истец требует взыскать с ответчиков более 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и обратить предприятие в доход государства. Ответчиками в иске помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. Генпрокуратура просит также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров колхоза с Росрыболовством на вылов биоресурсов и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.
https://1prime.ru/20250826/sud-861288557.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3b0eaf7c8bcfbb8491058119236d3a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, росрыболовство, общество
РОССИЯ, США, Росрыболовство, Общество
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1"
Генпрокуратура просит арестовать имущество владивостокского колхоза "Восток-1"