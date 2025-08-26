Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1" - 26.08.2025
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1"
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1"
Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T21:21+0300
2025-08-26T21:21+0300
россия
сша
росрыболовство
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры запрашиваются в деле по иску Генпрокуратуры к "Востоку-1" и его контролирующим лицам, в котором истец требует взыскать с ответчиков более 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и обратить предприятие в доход государства. Ответчиками в иске помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. Генпрокуратура просит также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров колхоза с Росрыболовством на вылов биоресурсов и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.
сша
россия, сша, росрыболовство, общество
РОССИЯ, США, Росрыболовство, Общество
21:21 26.08.2025
 
Генпрокуратура просит суд арестовать активы рыбколхоза "Восток-1"

Генпрокуратура просит арестовать имущество владивостокского колхоза "Восток-1"

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры запрашиваются в деле по иску Генпрокуратуры к "Востоку-1" и его контролирующим лицам, в котором истец требует взыскать с ответчиков более 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и обратить предприятие в доход государства.
Ответчиками в иске помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
Генпрокуратура просит также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров колхоза с Росрыболовством на вылов биоресурсов и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.
Суд заменил штраф экс-главе отдела связи Минобороны на семь лет заключения
20:26
 
РОССИЯСШАРосрыболовствоОбщество
 
 
