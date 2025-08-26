https://1prime.ru/20250826/rossiya-861292017.html

Суд 19 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к колхозу "Восток-1"

Суд 19 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к колхозу "Восток-1" - 26.08.2025, ПРАЙМ

Суд 19 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к колхозу "Восток-1"

Арбитражный суд Приморского края назначил на 19 сентября предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ, требующей взыскать с владивостокского АО... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T22:02+0300

2025-08-26T22:02+0300

2025-08-26T22:02+0300

общество

сша

росрыболовство

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края назначил на 19 сентября предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ, требующей взыскать с владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" и его контролирующих лиц более 37,6 миллиарда рублей компенсации вреда биоресурсам, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 25 августа. Ответчиками в нем помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков. Поскольку закон запрещает добычу водных биоресурсов организациями под иностранным контролем, акции колхоза были перерегистрированы на номинальных владельцев, при этом фактический контроль сохранила группа иностранных инвесторов во главе с Шегнагаевым, говорится в иске. Скрыв этот факт, "Восток-1" в 2018-2023 годах незаконно заключил с Росрыболовством, еще одним ответчиком, несколько договоров на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Добытые водно-биологические ресурсы ответчики сбывают за рубеж по заниженной стоимости, а доходы выводятся ими на счета в иностранных банках, считает истец. Общий ущерб государству от такой добычи в обход закона с 2019 по 2025 год превысил 37,6 миллиарда рублей. В иске Генпрокуратура требует признать незаконными договоры Росрыболовства с "Востоком-1", взыскать солидарно со всех ответчиков, кроме Росрыболовства, более 37,6 миллиарда рублей, а также в счет возмещения ущерба взыскать в доход государства само промысловое предприятие, а именно изъять акции колхоза у Алексея, Александра, Яны Шегнагаевых, Якова Шевченко, Александра Передни, Алексея Кумшатского и Сайфулина и передать их Росимуществу.

https://1prime.ru/20250826/sud-861288557.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, росрыболовство, росимущество