В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство - 26.08.2025
В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство
В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство - 26.08.2025, ПРАЙМ
В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство
Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T22:52+0300
2025-08-26T22:52+0300
МИНСК, 26 авг - ПРАЙМ. Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник заседания. "На заседании Постоянного комитета Союзного государства поддержали предложение состоявшегося накануне научно-экспертного совета при Посткоме о создании Кредитного рейтингового агентства Союзного государства (КРАСГ). Приняли решение проработать вопрос формирования данного международного финансово-аналитического института Союзного государства, осуществляющего присвоение суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении. Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами, снизит зависимость от политически мотивированных оценок и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства, полагают в Постоянном комитете.
2025
22:52 26.08.2025
 
В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство

© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин
© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин
МИНСК, 26 авг - ПРАЙМ. Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник заседания.
"На заседании Постоянного комитета Союзного государства поддержали предложение состоявшегося накануне научно-экспертного совета при Посткоме о создании Кредитного рейтингового агентства Союзного государства (КРАСГ). Приняли решение проработать вопрос формирования данного международного финансово-аналитического института Союзного государства, осуществляющего присвоение суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении.
Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами, снизит зависимость от политически мотивированных оценок и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства, полагают в Постоянном комитете.
