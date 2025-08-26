https://1prime.ru/20250826/rossiya-861293598.html

В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство

В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство - 26.08.2025, ПРАЙМ

В СГ России и Белоруссии планируют создать Кредитное рейтинговое агентство

Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T22:52+0300

2025-08-26T22:52+0300

2025-08-26T22:52+0300

финансы

россия

белоруссия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc6efd5244de73203f558290f6443176.jpg

МИНСК, 26 авг - ПРАЙМ. Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник заседания. "На заседании Постоянного комитета Союзного государства поддержали предложение состоявшегося накануне научно-экспертного совета при Посткоме о создании Кредитного рейтингового агентства Союзного государства (КРАСГ). Приняли решение проработать вопрос формирования данного международного финансово-аналитического института Союзного государства, осуществляющего присвоение суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении. Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами, снизит зависимость от политически мотивированных оценок и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства, полагают в Постоянном комитете.

https://1prime.ru/20250825/dokhod-861229070.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, белоруссия, в мире