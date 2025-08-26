https://1prime.ru/20250826/rossiya-861294084.html

Полянский рассказал о ситуации вокруг "Северных потоков"

ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Ситуация с расследованием терактов на "Северных потоках" развивается "в неправильном направлении", Россию "держат в неведении" сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении", – сказал Полянский журналистам. Он отметил, что РФ держат "в неведении" касательно расследования терактов.

