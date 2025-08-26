Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250826/rossiya-861294084.html
Полянский рассказал о ситуации вокруг "Северных потоков"
Полянский рассказал о ситуации вокруг "Северных потоков"
2025-08-26T23:13+0300
2025-08-26T23:13+0300
россия
рф
оон
мировая экономика
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Ситуация с расследованием терактов на "Северных потоках" развивается "в неправильном направлении", Россию "держат в неведении" сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении", – сказал Полянский журналистам. Он отметил, что РФ держат "в неведении" касательно расследования терактов.
россия, рф, оон, мировая экономика
РОССИЯ, РФ, ООН, Мировая экономика
23:13 26.08.2025
 
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Ситуация с расследованием терактов на "Северных потоках" развивается "в неправильном направлении", Россию "держат в неведении" сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении", – сказал Полянский журналистам.
Он отметил, что РФ держат "в неведении" касательно расследования терактов.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам"
