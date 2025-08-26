Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/roszdravnadzor-861265124.html
Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак"
Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак"
Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:50+0300
2025-08-26T13:50+0300
бизнес
технологии
россия
рф
узбекистан
росздравнадзор
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре. "Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о введении с 1 сентября 2025 года обязательного требования по использованию локального офлайн-модуля системы маркировки "Честный знак" всеми аптечными организациями при реализации лекарственных препаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что новое требование вводится в соответствии с постановлением правительства РФ, которое предусматривает поэтапное внедрение механизма бесперебойной продажи маркированных товаров и лекарственных средств. Локальный модуль представляет собой бесплатное программное обеспечение, доступное для самостоятельной установки всеми аптечными организациями. "При наличии устойчивого интернет-соединения проверка кодов маркировки осуществляется в онлайн-режиме. При любом случае отсутствия ответа в онлайн-режиме, дольше 1,5 секунд или если нет интернета, проверка пройдет офлайн, автоматически. Информация о проданных препаратах сохраняется на фискальном накопителе и автоматически передается в систему маркировки после восстановления соединения", - пояснили в ведомстве. Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп. На сегодняшний день маркировка в обязательной или пилотной форме распространяется на 47 категорий товаров, включая фармацевтику и медицинские изделия, пищевые и акцизные товары, а также легкую промышленность. Она реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. Всего данная система охватывает 20% несырьевого ВВП России.
https://1prime.ru/20250730/apteka-860111247.html
рф
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ee34a23b4d2ea737a1a82ecf4a2c855.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, рф, узбекистан, росздравнадзор, ростех
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, УЗБЕКИСТАН, Росздравнадзор, Ростех
13:50 26.08.2025
 
Аптеки обяжут использовать офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак"

Аптеки с 1 сентября будут использовать офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Аптеки в РФ с 1 сентября обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак", сообщили в Росздравнадзоре.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о введении с 1 сентября 2025 года обязательного требования по использованию локального офлайн-модуля системы маркировки "Честный знак" всеми аптечными организациями при реализации лекарственных препаратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что новое требование вводится в соответствии с постановлением правительства РФ, которое предусматривает поэтапное внедрение механизма бесперебойной продажи маркированных товаров и лекарственных средств. Локальный модуль представляет собой бесплатное программное обеспечение, доступное для самостоятельной установки всеми аптечными организациями.
"При наличии устойчивого интернет-соединения проверка кодов маркировки осуществляется в онлайн-режиме. При любом случае отсутствия ответа в онлайн-режиме, дольше 1,5 секунд или если нет интернета, проверка пройдет офлайн, автоматически. Информация о проданных препаратах сохраняется на фискальном накопителе и автоматически передается в систему маркировки после восстановления соединения", - пояснили в ведомстве.
Государственная система маркировки "Честный знак" внедряется в России поэтапно с 2019 года при участии "Ростеха". Ее цель - противодействовать нелегальному обороту продукции на рынке. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп.
На сегодняшний день маркировка в обязательной или пилотной форме распространяется на 47 категорий товаров, включая фармацевтику и медицинские изделия, пищевые и акцизные товары, а также легкую промышленность. Она реализуется во всех странах ЕЭАС и в Узбекистане. Всего данная система охватывает 20% несырьевого ВВП России.
Витрина аптеки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов
30 июля, 13:02
 
БизнесТехнологииРОССИЯРФУЗБЕКИСТАНРосздравнадзорРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала