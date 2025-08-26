https://1prime.ru/20250826/rubl-861257124.html

Рубль в первые часы торгов переходит к снижению к юаню

Рубль в первые часы торгов переходит к снижению к юаню - 26.08.2025, ПРАЙМ

Рубль в первые часы торгов переходит к снижению к юаню

Рубль переходит к снижению в первые часы торгов вторника, курс китайской валюты растет до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T11:49+0300

2025-08-26T11:49+0300

2025-08-26T11:49+0300

экономика

рынок

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рубль переходит к снижению в первые часы торгов вторника, курс китайской валюты растет до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.37 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,19 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на 1 копейку. "Курс рубля к юаню вчера вырос на 0,7%, практически полностью отыграв пятничный пролив. Возможно, кому-то из крупных экспортеров понадобились рубли на пике налогового периода для расчетов с бюджетом. Спекулянты также сбросили "китайца", поскольку новую неделю пара юань-рубль начала на верхней границе восходящего канала, где и нужно фиксировать спекулятивную прибыль", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "В ближайшие сессии, на наш взгляд, пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. При этом рубль может умеренно укрепиться на фоне приближения пика налоговых выплат, который приходится на 28 августа. Однако во второй половине недели снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров может привести к давлению на рубль. В этом случае пара юань/рубль может отыграть потери первой половины недели и вернуться в середину целевого коридора", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом в сентябре давление на рубль может сохраниться, что будет обусловлено дальнейшей активизацией экспорта и смягчением денежно-кредитной политики, в этом случае ожидаем, что китайская валюта к концу месяца может выйти в район 11,5 рубля, добавляет он.

https://1prime.ru/20250826/rynok-861251206.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, псб