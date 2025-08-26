https://1prime.ru/20250826/rubl-861276112.html

Курс рубля к юаню во вторник стабилен на Московской бирже

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже незначительно снижается во второй половине торгов вторника после столь же символического, на 1 копейку, роста в начале торгов - налоговый период лишь удерживает нацвалюту от ослабления, которое может последовать после его пика в четверг, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.24 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля. "Рубль после позитивного открытия стал сдавать позиции к юаню, но удержался от более серьезного ослабления", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Курс юаня во вторник, таким образом, не демонстрирует яркой динамики, находясь в узком диапазоне 11,15-11,2 рубля. "Российская валюта консолидируется около дневного минимума с небольшими потерями. Таким образом, фактор налогового периода вновь игнорируется рублем, несмотря на дополнительное предложение иностранной валюты экспортерами, связанное с исполнение ими фискальных обязательств", - добавляет Бабин. Скорее всего, спрос на иностранную валюту продолжает увеличиваться в основном со стороны импортеров, которые реагируют на усиление активности потребителей после спада, вызванного длительным периодом высоких банковских ставок, отмечает он. "Основная поддержка рублю в настоящий момент складывается исходя из динамики налогового периода в России. Пик выплат придется на 28 августа, но уже после этой даты предложение иностранной валюты со стороны компаний-экспортеров снизится. Это может создать давление на рубль", - предполагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Скорее всего, до пика налоговых платежей экспортеров, приходящегося на 28 августа, пара "юань-рубль" останется в диапазоне 11,15–11,2 рубля, но затем способна вернуться к росту с ближайшей целью в районе уровня 11,5 рубля, немного выше которого в конце июля был установлен четырехмесячный максимум", - заключает Бабин.

