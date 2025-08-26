https://1prime.ru/20250826/rubl-861277704.html

Против рынка: рубль двигают непредсказуемые факторы

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На протяжении последних лет рубль успешно издевается над попытками спрогнозировать его движение, показывая иногда динамику, прямо противоположную хорошо обоснованным предположениям. Причина этого, очевидно, в том, что и само по себе ценообразование валют весьма сложно, и набор учитываемых факторов – неполон. Действительно, очевидно, что в условиях рынка, даже ограниченно ликвидного, спрос и предложение в широком смысле формируют фактическое значение цены в каждый момент времени. Если происходят резкие изменения цены, значит возникает избыток или нехватка одной из валют, в том числе из-за накопившихся неравновесных условий торговли или резко увеличившегося спроса со стороны крупного участника или множества небольших. В каких областях могут формироваться такие предложение и спрос? Внешняя торговля – динамика цен и объёмов, механизмы расчётов и проведения оплаты сильно эволюционировали за последние кварталы и теперь влияние растущего спроса импортёров или снижения предложения экспортёров оказывает гораздо более слаженное влияние на внутренний рынок. Собственно, мы видим укрепление курса при довольно сильном ухудшении конъюнктуры на рынках нефти, газа и стали. Дорогой рубль и дешёвое сырьё – жесткий сценарий для госбюджета, способствующий существенному росту дефицита, а ведь это это ещё один продевальвационный фактор. Одновременно со снижением валютной выручки, экспортёры увеличивали долю продаваемой валютной выручки, но Постановлением Правительства от 14 августа 2025 года №1210 требование по продаже обнулено, а реакция была только кратковременная и, скорее, спекулятивная. При этом можно сказать, что спрос со стороны импортёров с начала года сокращался (очень хорошо видно по автоимпорту, который крайне важен с точки зрения спроса на валюту) но осенью он обычно имеет тенденцию оживляться. Геополитика – ещё один очевидный фактор, который развил у участников рынка довольно сильный иммунитет к умеренно серьёзным санкциям, поскольку они уже не могут ослабить курс, зато постоянно заставляет всех держать в уме потенциальный разворот в сторону улучшения двусторонних отношений, если не с ЕС, то, по крайней мере, с США, что даже более важно. В такой ситуации есть вероятность сильного укрепления рубля – за счёт притока внешнего спекулятивного капитала – не в последнюю очередь. Политика ЦБ и ключевая ставка. Один из наиболее значимых и многогранных факторов, имеющих и прямое, и косвенное влияние на множество других процессов. Очевидно, что высокая ставка в сочетании с ужесточением нормативов по созданию резервов для коммерческих банков существенно снизила привлекательность кредитов как для розницы, так и для бизнеса. Для внешней торговли, например, это означает, что население стало меньше покупать, в том числе у импортёров, а импортёры стали меньше брать кредиты, поскольку снизилась рентабельность торговых операций, а банки стали чаще отказывать в кредитах или начали обставлять их дополнительными условиями.Зато высокая ставка сделала более интересными депозиты и часть граждан вместо покупок отнесла деньги в банки. Это и есть смена "потребительской модели на сберегательную". Таким образом, экономика при высокой ставке как бы начала замирать. Валютные активы также стали менее интересными, по сравнению с рублёвыми. При снижении ставки может пойти обратный процесс. Однако, девальвация рубля в конце осени прошлого года и в самом начале этого года противоречит утверждению о том, что высокий "ключ" укрепил курс. Более того, хотя в принципе считается, что уровень ставок коррелирует с крепостью нацвалюты, можно привести примеры из мировой практики, когда на фоне растущей ставки валюта уверенно девальвировалась. В частности – американский доллар в 2003- 2007 годах. Внешний спрос на рублёвые активы. Действительно, иностранные инвесторы могут иметь большое желание получить возможность приобрести российские активы, как с точки зрения очень высокой доходности (в основном облигации), так и с точки зрения потенциального сильного роста котировок (в основном акции) в случае благоприятных изменений на переговорном и санкционном треке. Покупки со стороны недружественных нерезидентов были невозможны, сейчас ситуация меняется с введением счетов типа Ин (введены Указом Президента РФ №436 от 1 июля 2025 года), но они могут идти опосредованно, а также могут создавать спрос на рубль через расчётные инструменты (форвардные контракты и т.п.). Отток капитала. Значительно притормозившийся и осложнённый, но не прекратившийся, однако он как раз и не может объяснить ни нынешнее укрепление, ни периодические резкие девальвационные горки, потому что имеет гораздо более плавный характер. Этот фактор может быть только фоном, но драйвером резких колебаний, как раньше, когда нерезиденты продавали активы и выходили в валюту, выводя её далее вовне, сейчас, по понятным причинам, не является. И что же в итоге? В итоге, с учётом того, что все перечисленные (и не перечисленные) факторы постоянно оказывают воздействие друг на друга, базовые ожидания большинства сводятся к тому, что рубль может двигаться в сторону 90 в паре с долларом США к концу года. Это укладывается в общую долгосрочную девальвационную тенденцию рубля в этой паре. Долгосрочно курс меняется примерно пропорционально разнице между инфляциями в обеих валютах. В рубле она в среднем выше, он же в среднем и слабеет. Однако, на практике движение это неравномерно, курс может основное время находиться в боковике или даже довольно сильно укрепляться, а потом резко нагоняя отставание, ослабляясь на десяток-другой процентов в течение нескольких недель. Что действительно важно, так это то, что свою финансовую позицию надо строить таким образом, чтобы резкие движения ни в одном направлении не приводили к неприемлемым убыткам. Автор - Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал"

