Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов - 26.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов - 26.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии вторника – на 0,2%, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:18+0300
2025-08-26T08:18+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии вторника – на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск повышался на 0,23%, до 2 894,01 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
08:18 26.08.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов

Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии на 0,2%

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии вторника – на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск повышался на 0,23%, до 2 894,01 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
