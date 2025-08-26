https://1prime.ru/20250826/rynok-861251206.html
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии вторника
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,86%, до 2 912,02 пункта. Заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+2,03%), "ВК" (+1,69%), "Русала" (+1,59%), "Аэрофлота" (+1,55%), "Вуш Холдинга" (+1,36%). Снижение при этом демонстрируют акции "Селигдара"(-0,14%). "Пока новостного негатива нет, что способно отодвинуть геополитику на второй план и вернуть индекс Мосбиржи выше 2 900 пунктов. Ждем осторожного оживления покупок, с фокусировкой на акции внутренних секторов с сильным бизнесом и бенефициаров снижения ставки. Из "фишек" отмечаем неоправданно низкие позиции "Аэрофлота", рассчитываем на повышение интереса к металлургам", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "Теперь ближайшее и не очень сильное сопротивление лежит в районе 2 950 пунктов, а при его прохождении рынок протестирует отметку 3 000 пунктов. В диапазоне 2850-3000 пунктов и будут проходить торги до тех пор, пока не появятся причины выхода из боковика. Ими могут стать, например, прояснение ситуации относительно переговоров по Украине или рост уверенности рынка в том, что ЦБ в сентябре вновь снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
украина
