Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

2025-08-26T15:02+0300

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск рос на 0,64%, до 2 905,59 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,58%, до 67,14 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии оставались в плюсе и удерживались выше поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно. Инвесторы, с одной стороны, в последнее время не получили обнадеживающих геополитических сигналов, но с другой - санкционный тон западных стран на время также стал чуть более сдержанным", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Оптимизм связан с ожиданиями прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также отсутствием негативных новостей с геополитического фронта. Внешний фон остается сдерживающим: большинство азиатских и европейских индексов снижаются на фоне новых торговых угроз со стороны США и политической неопределенности в Европе", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". При этом поддержкой внутреннему рынку служат ожидания смягчения политики Банка России, добавляет он. На первый план сейчас выходят актуальная квартальная отчетность эмитентов и обсуждение возможных действий ЦБ России на заседании 12 сентября, рассказал Михаил Армяков из "РСХБ Управление активами". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Пришло сообщение о подписании меморандума о сотрудничестве в области газа и нефти между ПАО "Газпром" (+1,13%) и правительством Монголии. Этот документ дает основания ожидать дальнейших шагов по согласованию строительства газопровода "Сила Сибири 2" с китайской CNPC. Строительство данного газопровода позволит увеличить поставку газа на китайский рынок на 50 миллиардов кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири", - отметил Армяков. В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+2,5%), "Ростелекома" (+2,32%), "Сегежи" (+2,32%), ДВМП (+2,32%), ОГК-2 (+2,14%). "Вуш Холдинг" во вторник заявил о запуске второго этапа программы обратного выкупа акций", - отметила Кожухова. В лидерах снижения - акции "Россетей" (-1,16%), префы "Транснефти" (-0,64%), бумаги ПИКа (-0,3%), НМТП (-0,17%), "Акрона" (-0,11%). ПРОГНОЗЫ Геополитика по прежнему остается ключевым фактором для российского рынка акций, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "На этой неделе внимание участников российского рынка будет сосредоточено на публикации корпоративной отчетности за второй квартал и первое полугодие 2025 года от ряда отечественных эмитентов", - отмечает Магомедов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия рынка в "зеленой зоне".

