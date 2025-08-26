Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/rynok-861269562.html
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост - 26.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник, следует из данных торгов. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T15:02+0300
2025-08-26T15:02+0300
экономика
рынок
торги
индексы
украина
сша
монголия
елена кожухова
мосбиржа
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск рос на 0,64%, до 2 905,59 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,58%, до 67,14 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии оставались в плюсе и удерживались выше поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно. Инвесторы, с одной стороны, в последнее время не получили обнадеживающих геополитических сигналов, но с другой - санкционный тон западных стран на время также стал чуть более сдержанным", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Оптимизм связан с ожиданиями прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также отсутствием негативных новостей с геополитического фронта. Внешний фон остается сдерживающим: большинство азиатских и европейских индексов снижаются на фоне новых торговых угроз со стороны США и политической неопределенности в Европе", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". При этом поддержкой внутреннему рынку служат ожидания смягчения политики Банка России, добавляет он. На первый план сейчас выходят актуальная квартальная отчетность эмитентов и обсуждение возможных действий ЦБ России на заседании 12 сентября, рассказал Михаил Армяков из "РСХБ Управление активами". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Пришло сообщение о подписании меморандума о сотрудничестве в области газа и нефти между ПАО "Газпром" (+1,13%) и правительством Монголии. Этот документ дает основания ожидать дальнейших шагов по согласованию строительства газопровода "Сила Сибири 2" с китайской CNPC. Строительство данного газопровода позволит увеличить поставку газа на китайский рынок на 50 миллиардов кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири", - отметил Армяков. В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+2,5%), "Ростелекома" (+2,32%), "Сегежи" (+2,32%), ДВМП (+2,32%), ОГК-2 (+2,14%). "Вуш Холдинг" во вторник заявил о запуске второго этапа программы обратного выкупа акций", - отметила Кожухова. В лидерах снижения - акции "Россетей" (-1,16%), префы "Транснефти" (-0,64%), бумаги ПИКа (-0,3%), НМТП (-0,17%), "Акрона" (-0,11%). ПРОГНОЗЫ Геополитика по прежнему остается ключевым фактором для российского рынка акций, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "На этой неделе внимание участников российского рынка будет сосредоточено на публикации корпоративной отчетности за второй квартал и первое полугодие 2025 года от ряда отечественных эмитентов", - отмечает Магомедов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия рынка в "зеленой зоне".
https://1prime.ru/20250826/dollar-861258719.html
украина
сша
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d9edb962f5948e8543029ed33e489813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, украина, сша, монголия, елена кожухова, мосбиржа, финам, ртс, газопровод "сила сибири"
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, УКРАИНА, США, МОНГОЛИЯ, Елена Кожухова, Мосбиржа, Финам, РТС, Газопровод "Сила Сибири"
15:02 26.08.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем во вторник, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.50 мск рос на 0,64%, до 2 905,59 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,58%, до 67,14 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии оставались в плюсе и удерживались выше поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно. Инвесторы, с одной стороны, в последнее время не получили обнадеживающих геополитических сигналов, но с другой - санкционный тон западных стран на время также стал чуть более сдержанным", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Оптимизм связан с ожиданиями прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также отсутствием негативных новостей с геополитического фронта. Внешний фон остается сдерживающим: большинство азиатских и европейских индексов снижаются на фоне новых торговых угроз со стороны США и политической неопределенности в Европе", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
При этом поддержкой внутреннему рынку служат ожидания смягчения политики Банка России, добавляет он.
На первый план сейчас выходят актуальная квартальная отчетность эмитентов и обсуждение возможных действий ЦБ России на заседании 12 сентября, рассказал Михаил Армяков из "РСХБ Управление активами".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Пришло сообщение о подписании меморандума о сотрудничестве в области газа и нефти между ПАО "Газпром" (+1,13%) и правительством Монголии. Этот документ дает основания ожидать дальнейших шагов по согласованию строительства газопровода "Сила Сибири 2" с китайской CNPC. Строительство данного газопровода позволит увеличить поставку газа на китайский рынок на 50 миллиардов кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири", - отметил Армяков.
В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+2,5%), "Ростелекома" (+2,32%), "Сегежи" (+2,32%), ДВМП (+2,32%), ОГК-2 (+2,14%).
"Вуш Холдинг" во вторник заявил о запуске второго этапа программы обратного выкупа акций", - отметила Кожухова.
В лидерах снижения - акции "Россетей" (-1,16%), префы "Транснефти" (-0,64%), бумаги ПИКа (-0,3%), НМТП (-0,17%), "Акрона" (-0,11%).
ПРОГНОЗЫ
Геополитика по прежнему остается ключевым фактором для российского рынка акций, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
"На этой неделе внимание участников российского рынка будет сосредоточено на публикации корпоративной отчетности за второй квартал и первое полугодие 2025 года от ряда отечественных эмитентов", - отмечает Магомедов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия рынка в "зеленой зоне".
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за независимость ФРС
12:18
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыУКРАИНАСШАМОНГОЛИЯЕлена КожуховаМосбиржаФинамРТСГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала