РЖД сохранили объем перевозок грузов через погранпереходы с Китаем

РЖД в январе-июле 2025 года сохранили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на уровне прошлогодних 23,8 миллиона тонн, сообщила компания. | 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД в январе-июле 2025 года сохранили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на уровне прошлогодних 23,8 миллиона тонн, сообщила компания. "Через погранпереходы с КНР в январе-июле перевезли 23,8 миллиона тонн грузов в экспортно-импортном сообщении. Это соответствует уровню перевозок за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении РЖД. Так, на экспорт за семь месяцев 2025 года по сети РЖД отправлено 22,4 миллиона тонн грузов (+0,8%). В том числе через переход Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) отправлено 11,8 миллиона тонн (-0,6%), включая: уголь – 3,5 миллиона тонн (-20,6%), железную руду – 2,7 миллиона тонн (-0,9%), бумагу – 1,1 миллиона тонн (+23,8%). Перевозки через Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) составили 5,2 миллиона тонн (+5,8%): уголь – 2,6 миллиона тонн (+22,9%), железная руда – 1,2 миллиона тонн (рост в 1,8 раза). Отправки через Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) зафиксированы на уровне 3,6 миллиона тонн (+17%): уголь – 2,3 миллиона тонн (+12,6%), железная руда – 1,2 миллиона тонн (+27,8%). Через Камышовую (РФ) – Хуньчунь (КНР) перевезено 1,6 миллиона тонн (-25,9%): уголь – 1,4 миллиона тонн (-31,7%), нефть и нефтепродукты – 122,4 тысячи тонн (рост в 5,3 раза) "В январе-июле 2025 года через погранпереходы с Китаем отправили свыше 10 миллионов тонн каменного угля (-7,6%), его доля в общем объеме экспортных грузоперевозок составила 45%", - отмечают РЖД.

