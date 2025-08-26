https://1prime.ru/20250826/saldo-861269417.html

Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области

2025-08-26T15:01+0300

экономика

финансы

банки

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

псб

втб

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.

херсонская область

