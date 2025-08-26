Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области - 26.08.2025
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области - 26.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области
Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту... | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
херсонская область
финансы, банки, херсонская область, владимир сальдо, владимир путин, псб, втб
Экономика, Финансы, Банки, Херсонская область, Владимир Сальдо, Владимир Путин, ПСБ, ВТБ
15:01 26.08.2025
 
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области

Сальдо: почти все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину.
"Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка ВТБ на уровне "AAA(RU)"
Экономика Финансы Банки Херсонская область Владимир Сальдо Владимир Путин ПСБ ВТБ
 
 
