https://1prime.ru/20250826/saldo-861269417.html
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области - 26.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области
Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T15:01+0300
2025-08-26T15:01+0300
2025-08-26T15:01+0300
экономика
финансы
банки
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
псб
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "Банки неплохо работают. Практически все крупные банки – ПСБ, Сбер, ВТБ, уже присутствуют в Херсонской области, уже выдано 230 тысяч карт", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
https://1prime.ru/20250826/vtb-861264460.html
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_ce0029f50e3f16c6bd8c2032850d01ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, херсонская область, владимир сальдо, владимир путин, псб, втб
Экономика, Финансы, Банки, Херсонская область, Владимир Сальдо, Владимир Путин, ПСБ, ВТБ
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области
Сальдо: почти все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области