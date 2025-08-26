https://1prime.ru/20250826/saldo-861270577.html
Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области
Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области - 26.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области
Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T15:26+0300
2025-08-26T15:26+0300
2025-08-26T15:26+0300
энергетика
херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861266368_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_f198c7543e089fd7e4d7ce7dd13e01e8.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "ПАО "Россети" построили недавно новую, совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 миллиардов, но она серьезно компенсирует и выравнивает всё электроснабжение Херсонской области и Левобережья", - сказал Сальдо на встрече с президентом. Он пояснил, что старые подстанции были связаны с Каховской гидроэлектростанцией. В связи с этим они сейчас в нерабочем состоянии. "Построили новую, и теперь у нас стабильное энергоснабжение. А то было в некоторых населенных пунктах 180 вольт, люди жаловались, домашние различные приборы (не работали - ред.)", - подчеркнул губернатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250826/saldo-861269417.html
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861266368_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_eb3b4664ff349fd6ec6678d744da81ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, владимир путин
Энергетика, Херсонская область, Владимир Сальдо, Владимир Путин
Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области
Сальдо: электроснабжение в Херсонской области стабилизировалось
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину.
"ПАО "Россети" построили недавно новую, совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 миллиардов, но она серьезно компенсирует и выравнивает всё электроснабжение Херсонской области и Левобережья", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
Он пояснил, что старые подстанции были связаны с Каховской гидроэлектростанцией. В связи с этим они сейчас в нерабочем состоянии.
"Построили новую, и теперь у нас стабильное энергоснабжение. А то было в некоторых населенных пунктах 180 вольт, люди жаловались, домашние различные приборы (не работали - ред.)", - подчеркнул губернатор.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Сальдо рассказал о работе крупных банков в Херсонской области