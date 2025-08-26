https://1prime.ru/20250826/saldo-861270577.html

Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области

Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области - 26.08.2025, ПРАЙМ

Сальдо доложил Путину о стабилизации электроснабжения в Херсонской области

Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T15:26+0300

2025-08-26T15:26+0300

2025-08-26T15:26+0300

энергетика

херсонская область

владимир сальдо

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861266368_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_f198c7543e089fd7e4d7ce7dd13e01e8.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "ПАО "Россети" построили недавно новую, совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 миллиардов, но она серьезно компенсирует и выравнивает всё электроснабжение Херсонской области и Левобережья", - сказал Сальдо на встрече с президентом. Он пояснил, что старые подстанции были связаны с Каховской гидроэлектростанцией. В связи с этим они сейчас в нерабочем состоянии. "Построили новую, и теперь у нас стабильное энергоснабжение. А то было в некоторых населенных пунктах 180 вольт, люди жаловались, домашние различные приборы (не работали - ред.)", - подчеркнул губернатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250826/saldo-861269417.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, владимир сальдо, владимир путин