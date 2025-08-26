https://1prime.ru/20250826/samolet-861246055.html

Борт Лондон-Пекин вынужденно сел в Нижневартовске

Борт Лондон-Пекин вынужденно сел в Нижневартовске - 26.08.2025

Борт Лондон-Пекин вынужденно сел в Нижневартовске

Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – ПРАЙМ. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сел точно", – сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка вынужденная. По данным СМИ, борт авиакомпании Air China из Лондона в Пекин сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя, в самолете 311 пассажиров. "Информацию пока не можем дать, все в рабочем режиме, все хорошо", – сказали РИА Новости в аэропорту Нижневартовска на вопрос о происшествии с самолетом.

