Над Украиной заметили неопознанный самолет - 26.08.2025
Над Украиной заметили неопознанный самолет
Над Украиной заметили неопознанный самолет - 26.08.2025, ПРАЙМ
Над Украиной заметили неопознанный самолет
В Винницкой области был замечен неопознанный самолет, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:08+0300
2025-08-26T14:09+0300
киев
украина
общество
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В Винницкой области был замечен неопознанный самолет, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76", — утверждается в сообщении. Издание отмечает, что воздушное судно не отображается на онлайн-радарах. Отмечается, что у него может быть отключен GPS. В июле "Страна.ua" писала о транспортном самолете, пролетающем над Киевом. Позже выяснилось, что это был Ан-124 "Руслан", направлявшийся в Лейпциг. С февраля 2022 года воздушное пространство над Украиной остается закрытым.
киев
украина
киев, украина, общество , в мире
Киев, УКРАИНА, Общество , В мире
14:08 26.08.2025 (обновлено: 14:09 26.08.2025)
 
Над Украиной заметили неопознанный самолет

В небе над Винницкой областью заметили неопознанный самолет

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В Винницкой области был замечен неопознанный самолет, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76", — утверждается в сообщении.
Издание отмечает, что воздушное судно не отображается на онлайн-радарах. Отмечается, что у него может быть отключен GPS.
В июле "Страна.ua" писала о транспортном самолете, пролетающем над Киевом. Позже выяснилось, что это был Ан-124 "Руслан", направлявшийся в Лейпциг.
С февраля 2022 года воздушное пространство над Украиной остается закрытым.
Киев УКРАИНА Общество В мире
 
 
