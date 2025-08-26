https://1prime.ru/20250826/samolet-861266383.html

Над Украиной заметили неопознанный самолет

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. В Винницкой области был замечен неопознанный самолет, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76", — утверждается в сообщении. Издание отмечает, что воздушное судно не отображается на онлайн-радарах. Отмечается, что у него может быть отключен GPS. В июле "Страна.ua" писала о транспортном самолете, пролетающем над Киевом. Позже выяснилось, что это был Ан-124 "Руслан", направлявшийся в Лейпциг. С февраля 2022 года воздушное пространство над Украиной остается закрытым.

