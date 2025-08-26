https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861246199.html

СМИ: в ЕС уверены, что смогут надавить на Венгрию и Словакию

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В ЕС уверены, что смогут надавить на Венгрию и Словакию, чтобы заручиться их поддержкой для принятия 19-го пакета санкций против РФ, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Ранее Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в Евросоюз российских энергоносителей, блокировали утверждение 18-го пакета антироссийских санкций. "Хотя Словакия и Венгрия последовательно выступают против расширения санкций против России... дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление и добиться единогласной поддержки, необходимой для принятия 19-го пакета", - говорится в публикации издания. Politico цитирует одного из дипломатов, который напомнил, что все предыдущие пакеты европейских санкций против РФ были приняты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

