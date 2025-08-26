https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861247826.html
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой... | 26.08.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/83051/43/830514313_0:104:3076:1834_1920x0_80_0_0_ed64f853121fa5809603b3dbfa6b7bb7.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября."Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации.Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад, москва, урсула фон дер ляйен, ес
