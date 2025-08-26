https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861247826.html

СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России

2025-08-26T09:28+0300

2025-08-26T09:28+0300

2025-08-26T09:28+0300

экономика

запад

москва

урсула фон дер ляйен

ес

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября."Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации.Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

запад

москва

