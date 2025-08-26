Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - 26.08.2025
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России
Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T09:28+0300
2025-08-26T09:28+0300
экономика
запад
москва
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83051/43/830514313_0:104:3076:1834_1920x0_80_0_0_ed64f853121fa5809603b3dbfa6b7bb7.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября."Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации.Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
москва
запад, москва, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, ЗАПАД, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
09:28 26.08.2025
 
СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России

Politico: санкции против РФ не будут включать серьезные ограничения в энергосфере

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации.
Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России, пишут СМИ
Вчера, 11:11
 
Экономика ЗАПАД МОСКВА Урсула фон дер Ляйен ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала