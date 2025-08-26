Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России - 26.08.2025
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиров Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч... | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиров Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. "Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни. Трансляция велась на странице правительства ФРГ. По его словам, в таком случае Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу, то есть беседу между ним, Путиным и Зеленским. "Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель", - заявил Мерц. Канцлер отметил, что если российская сторона не пойдет на встречу Путина с Зеленским, "потребуется ещё большее давление". "На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин", - сказал Мерц. Он добавил, что Европа и США совместно с Украиной разрабатывают возможные гарантии безопасности. Мерц отметил, что эти гарантии прежде всего должны быть направлены на то, "чтобы украинская армия была способна защищать страну в долгосрочной перспективе".
12:04 26.08.2025 (обновлено: 12:05 26.08.2025)
 
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России

Мерц пригрозил ужесточить санкции, если встреча Путина и Зеленского не состоится

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиров Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
"Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни. Трансляция велась на странице правительства ФРГ.
По его словам, в таком случае Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу, то есть беседу между ним, Путиным и Зеленским.
"Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель", - заявил Мерц.
Канцлер отметил, что если российская сторона не пойдет на встречу Путина с Зеленским, "потребуется ещё большее давление".
"На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин", - сказал Мерц.
Он добавил, что Европа и США совместно с Украиной разрабатывают возможные гарантии безопасности. Мерц отметил, что эти гарантии прежде всего должны быть направлены на то, "чтобы украинская армия была способна защищать страну в долгосрочной перспективе".
