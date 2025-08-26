https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861257779.html

Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России

Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России - 26.08.2025, ПРАЙМ

Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиров Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T12:04+0300

2025-08-26T12:04+0300

2025-08-26T12:05+0300

экономика

общество

сша

фрг

украина

владимир путин

владимир зеленский

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиров Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. "Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни. Трансляция велась на странице правительства ФРГ. По его словам, в таком случае Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу, то есть беседу между ним, Путиным и Зеленским. "Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель", - заявил Мерц. Канцлер отметил, что если российская сторона не пойдет на встречу Путина с Зеленским, "потребуется ещё большее давление". "На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин", - сказал Мерц. Он добавил, что Европа и США совместно с Украиной разрабатывают возможные гарантии безопасности. Мерц отметил, что эти гарантии прежде всего должны быть направлены на то, "чтобы украинская армия была способна защищать страну в долгосрочной перспективе".

https://1prime.ru/20250826/istochnik-861253510.html

сша

фрг

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, фрг, украина, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, ес