Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Помимо 19 пакета санкций, мы говорили о том, какие другие санкции были бы возможны, если бы это стало необходимым", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ. При этом Карни считает наиболее "правильным путем" встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России
