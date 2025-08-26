Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России - 26.08.2025
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России
Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T14:50+0300
2025-08-26T14:50+0300
экономика
россия
запад
фрг
марк карни
фридрих мерц
ес
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Помимо 19 пакета санкций, мы говорили о том, какие другие санкции были бы возможны, если бы это стало необходимым", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ. При этом Карни считает наиболее "правильным путем" встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
россия, запад, фрг, марк карни, фридрих мерц, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ФРГ, Марк Карни, Фридрих Мерц, ЕС
14:50 26.08.2025
 
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможности новых санкций против России

Премьер Канады Карни обсудил с канцлером ФРГ возможные санкции против России

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канадский премьер-министр Марк Карни обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможные санкции в отношении России помимо 19 пакета санкций.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Помимо 19 пакета санкций, мы говорили о том, какие другие санкции были бы возможны, если бы это стало необходимым", - заявил Карни во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ.
При этом Карни считает наиболее "правильным путем" встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Канцлер ФРГ назвал условие ужесточения санкций против России
Заголовок открываемого материала