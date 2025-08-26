Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/sb-861237671.html
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам"
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам" - 26.08.2025, ПРАЙМ
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам"
Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T00:23+0300
2025-08-26T00:23+0300
экономика
газ
рф
германия
нью-йорк
дмитрий песков
оон
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861237671.jpg?1756156998
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". О соответствующем заседании сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно было запрошено российской стороной в связи "с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов". В ходе заседания во вторник, отмечал он, российские дипломаты будут "привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности". Заседание пройдет в 16.00 по времени Нью-Йорка (23.00 мск). В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца  Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
рф
германия
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, германия, нью-йорк, дмитрий песков, оон, северный поток - 2
Экономика, Газ, РФ, ГЕРМАНИЯ, Нью-Йорк, Дмитрий Песков, ООН, Северный поток - 2
00:23 26.08.2025
 
СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам"

СБ ООН проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках".
О соответствующем заседании сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно было запрошено российской стороной в связи "с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов".
В ходе заседания во вторник, отмечал он, российские дипломаты будут "привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности".
Заседание пройдет в 16.00 по времени Нью-Йорка (23.00 мск).
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца  Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ЭкономикаГазРФГЕРМАНИЯНью-ЙоркДмитрий ПесковООНСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала