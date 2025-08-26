https://1prime.ru/20250826/sb-861237671.html

СБ ООН проведет срочное заседание по "Северным потокам"

Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". | 26.08.2025, ПРАЙМ

ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". О соответствующем заседании сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно было запрошено российской стороной в связи "с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов". В ходе заседания во вторник, отмечал он, российские дипломаты будут "привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности". Заседание пройдет в 16.00 по времени Нью-Йорка (23.00 мск). В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

