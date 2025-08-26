https://1prime.ru/20250826/sdelka-861243804.html
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией - 26.08.2025, ПРАЙМ
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией
США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:23+0300
2025-08-26T08:23+0300
2025-08-26T08:23+0300
экономика
сша
япония
вашингтон
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860015229_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_22885d2e1b9a7dc5eb26a6280aa3c0d5.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
https://1prime.ru/20250825/sdelka-861217531.html
сша
япония
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860015229_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_9f0dd8c0c4406fe766f53a0378d1122f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, вашингтон, дональд трамп, fox news
Экономика, США, ЯПОНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией объемом $550 миллиардов
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи