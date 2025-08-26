Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией - 26.08.2025
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией - 26.08.2025, ПРАЙМ
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией
США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга... | 26.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник. "Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
сша, япония, вашингтон, дональд трамп, fox news
Экономика, США, ЯПОНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News
08:23 26.08.2025
 
США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией

США на этой неделе объявят о торговой сделке с Японией объемом $550 миллиардов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. США на этой неделе объявят о новой торговой сделке с Японией, объем которой Вашингтон оценивает в 550 миллиардов долларов, заявил глава американского минторга Говард Латник.
"Нам нужно производить полупроводники в Америке. Нам нужно производить антибиотики в Америке. Нам нужны редкоземельные металлы в Америке. И именно этим занимается администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу, он может инвестировать их, чтобы достичь всех этих целей", - заявил Латник в интервью телеканалу Fox News.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
