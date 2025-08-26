НСПК разработала сервис для блокировки пополнения карт "Мир"

https://1prime.ru/20250826/servis-861256724.html

мошенничество

финансы

банки

нспк

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис для блокировки пополнения карт своей системы "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества, сообщили в пресс-службе компании. "Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис, с помощью которого сможет по поручению эмитента блокировать операции по пополнению карт "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества", - сказано в сообщении. Отмечается, что сервис разработан по запросу рынка и будет доступен для всех банков страны. Заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев отметил, что новый сервис бесплатный и добровольный для всех банков, в настоящее время уже несколько банков изъявили желание внедрить его. "Одна из распространенных мошеннических схем — NFCGate — включает этап, когда обманутый клиент вносит наличные через банкомат на карту дропера. Благодаря новому сервису банки смогут передавать в НСПК информацию о потенциальных картах дропов и запрашивать у НСПК блокировку таких операций", - подчеркнули в компании. "Если внесение денежных средств отклонено, клиент получит уведомление о причине – эта информация будет доведена до банка-эквайрера. Если у человека возникнут дополнительные вопросы, он может обратиться в банк для их решения", - заключили в НСПК.

