НСПК разработала сервис для блокировки пополнения карт "Мир"

%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
2025-08-26T11:36+0300
2025-08-26T11:36+0300
мошенничество
финансы
банки
нспк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис для блокировки пополнения карт своей системы "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества, сообщили в пресс-службе компании. "Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис, с помощью которого сможет по поручению эмитента блокировать операции по пополнению карт "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества", - сказано в сообщении. Отмечается, что сервис разработан по запросу рынка и будет доступен для всех банков страны. Заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев отметил, что новый сервис бесплатный и добровольный для всех банков, в настоящее время уже несколько банков изъявили желание внедрить его. "Одна из распространенных мошеннических схем — NFCGate — включает этап, когда обманутый клиент вносит наличные через банкомат на карту дропера. Благодаря новому сервису банки смогут передавать в НСПК информацию о потенциальных картах дропов и запрашивать у НСПК блокировку таких операций", - подчеркнули в компании. "Если внесение денежных средств отклонено, клиент получит уведомление о причине – эта информация будет доведена до банка-эквайрера. Если у человека возникнут дополнительные вопросы, он может обратиться в банк для их решения", - заключили в НСПК.
Мошенничество, Финансы, Банки, НСПК
11:36 26.08.2025
 
© РИА Новости . Игорь Егоров
Карта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир
© РИА Новости . Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис для блокировки пополнения карт своей системы "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества, сообщили в пресс-службе компании.
"Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис, с помощью которого сможет по поручению эмитента блокировать операции по пополнению карт "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сервис разработан по запросу рынка и будет доступен для всех банков страны.
Заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев отметил, что новый сервис бесплатный и добровольный для всех банков, в настоящее время уже несколько банков изъявили желание внедрить его.
"Одна из распространенных мошеннических схем — NFCGate — включает этап, когда обманутый клиент вносит наличные через банкомат на карту дропера. Благодаря новому сервису банки смогут передавать в НСПК информацию о потенциальных картах дропов и запрашивать у НСПК блокировку таких операций", - подчеркнули в компании.
"Если внесение денежных средств отклонено, клиент получит уведомление о причине – эта информация будет доведена до банка-эквайрера. Если у человека возникнут дополнительные вопросы, он может обратиться в банк для их решения", - заключили в НСПК.
Логотип ВТБ.
ВТБ запустил сервис пополнения мобильной связи операторов пяти стран СНГ
11:01
 
