https://1prime.ru/20250826/shemy-861239082.html
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября - 26.08.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября
Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T03:45+0300
2025-08-26T03:45+0300
2025-08-26T03:45+0300
технологии
общество
финансы
билайн
роскомнадзор
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861239082.jpg?1756169105
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются самыми популярными мошенническими схемами в преддверии 1 сентября, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается "сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции" и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось", - раскрыли суть схемы специалисты.
Чтобы защититься на будущее, жертве нужно установить "приложение банка" якобы для защиты от мошенников, однако приложение на самом деле поддельное. Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги, добавили эксперты.
Второй популярной схемой является уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. "В этом случае учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить", - рассказывают в компании.
Там предупреждают, что ссылка оказывается фишинговой, и с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на "Госуслугах", к банковскому приложению и так далее.
Мошенническая схема с предложением зарегистрироваться на образовательном ресурсе - это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в студенческий чат.
"Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через "Госуслуги", - поясняют специалисты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , финансы, билайн, роскомнадзор, росфинмониторинг
Технологии, Общество , Финансы, Билайн, Роскомнадзор, Росфинмониторинг
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября
Эксперты "Билайна" назвали звонки из приемной комиссии и деканата самыми популярными
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются самыми популярными мошенническими схемами в преддверии 1 сентября, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается "сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции" и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось", - раскрыли суть схемы специалисты.
Чтобы защититься на будущее, жертве нужно установить "приложение банка" якобы для защиты от мошенников, однако приложение на самом деле поддельное. Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги, добавили эксперты.
Второй популярной схемой является уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. "В этом случае учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить", - рассказывают в компании.
Там предупреждают, что ссылка оказывается фишинговой, и с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на "Госуслугах", к банковскому приложению и так далее.
Мошенническая схема с предложением зарегистрироваться на образовательном ресурсе - это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в студенческий чат.
"Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через "Госуслуги", - поясняют специалисты.