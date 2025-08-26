Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября - 26.08.2025
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября - 26.08.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября
Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются... | 26.08.2025, ПРАЙМ
технологии, общество , финансы, билайн, роскомнадзор, росфинмониторинг
Технологии, Общество , Финансы, Билайн, Роскомнадзор, Росфинмониторинг
03:45 26.08.2025
 
Названы самые популярные мошеннические схемы перед 1 сентября

Эксперты "Билайна" назвали звонки из приемной комиссии и деканата самыми популярными

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются самыми популярными мошенническими схемами в преддверии 1 сентября, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается "сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции" и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось", - раскрыли суть схемы специалисты.
Чтобы защититься на будущее, жертве нужно установить "приложение банка" якобы для защиты от мошенников, однако приложение на самом деле поддельное. Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги, добавили эксперты.
Второй популярной схемой является уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. "В этом случае учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить", - рассказывают в компании.
Там предупреждают, что ссылка оказывается фишинговой, и с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на "Госуслугах", к банковскому приложению и так далее.
Мошенническая схема с предложением зарегистрироваться на образовательном ресурсе - это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в студенческий чат.
"Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через "Госуслуги", - поясняют специалисты.
 
