Рождаемость в Шотландии в 2024 году обновила исторический минимум - 26.08.2025
Рождаемость в Шотландии в 2024 году обновила исторический минимум
2025-08-26T16:47+0300
2025-08-26T16:47+0300
ЛОНДОН, 26 авг – ПРАЙМ. Рождаемость в Шотландии в 2024 году упала до самого низкого уровня с 1855 года, когда начали вести такую статистику, сообщается во вторник на сайте национального архива Шотландии (NRS). "Число рождений в Шотландии в 2024 году оказалось самым низким с начала ведения учета в 1855 году. Было зарегистрировано 45 763 рождения живых детей - на 172 или на 0,3% меньше, чем в 2023 году, и это самый низкий годовой показатель с момента введения гражданской регистрации рождений и официальной статистики", - говорится в сообщении NRS. По данным национального архива, коэффициент рождаемости (среднее число детей, которое рожает одна женщина за всю жизнь) в 2024 году тоже достиг исторического минимума и составил 1,25. В 2024 году в Шотландии число смертей на 16,5 тысячи превысило число рождений. В последний раз рождаемость превышала смертность более десяти дет назад - в 2014 году, сообщает NRS.
общество , шотландия
Экономика, Общество , ШОТЛАНДИЯ
16:47 26.08.2025
 
ЛОНДОН, 26 авг – ПРАЙМ. Рождаемость в Шотландии в 2024 году упала до самого низкого уровня с 1855 года, когда начали вести такую статистику, сообщается во вторник на сайте национального архива Шотландии (NRS).
"Число рождений в Шотландии в 2024 году оказалось самым низким с начала ведения учета в 1855 году. Было зарегистрировано 45 763 рождения живых детей - на 172 или на 0,3% меньше, чем в 2023 году, и это самый низкий годовой показатель с момента введения гражданской регистрации рождений и официальной статистики", - говорится в сообщении NRS.
По данным национального архива, коэффициент рождаемости (среднее число детей, которое рожает одна женщина за всю жизнь) в 2024 году тоже достиг исторического минимума и составил 1,25.
В 2024 году в Шотландии число смертей на 16,5 тысячи превысило число рождений. В последний раз рождаемость превышала смертность более десяти дет назад - в 2014 году, сообщает NRS.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
В Раде оценили ситуацию с рождаемостью на Украине
27 июля, 18:59
 
ЭкономикаОбществоШОТЛАНДИЯ
 
 
