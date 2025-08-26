https://1prime.ru/20250826/shtraf-861274270.html

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на шесть миллионов рублей

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на шесть миллионов рублей - 26.08.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на шесть миллионов рублей

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T16:17+0300

2025-08-26T16:17+0300

2025-08-26T16:17+0300

москва

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 миллионов рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы "Суд в столице привлек Викимедия Фоундейшн Инк. (Wikimedia Foundation, Inc.) к административной ответственности. Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Викимедия Фоундейшн Инк. (Wikimedia Foundation, Inc.) признано виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250818/shtraf-860861289.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, роскомнадзор