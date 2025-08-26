В мессенджере Max создали мощную систему защиты от мошенничества

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества уже идет в мессенджере Max, также планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "В мессенджере Max уже идет работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества. Разработчик платформы - компания VK - совместно со "Сбером", обладающим одной из самых продвинутых антифрод-систем в мире, внедряют технологии, направленные на выявление и предотвращение подозрительных действий", - сказал он. По словам депутата, уже ведется реализация пилотных проектов, по итогам которых возможна глубокая интеграция антифрод-сервисов "Сбера" в инфраструктуру Max. "Параллельно планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем", - добавил Немкин. Депутат подчеркнул, что, по его данным, на сегодняшний день фактов мошенничества в мессенджере Max не зафиксировано. "Однако важно понимать, что мошенничество - это системная и постоянно развивающаяся угроза. За годы борьбы с этим явлением выявлено множество схем обмана, и, несмотря на усилия, мошенники продолжают использовать все более изощренные методы - от социальной инженерии до инструментов искусственного интеллекта", - рассказал Немкин. Парламентарий считает, что для эффективного противодействия необходима не только техническая защита со стороны платформ, но и активная роль пользователей - их внимательность, своевременное сообщение о подозрительных ситуациях и цифровая грамотность, все это играет ключевую роль.
03:02 26.08.2025
 
Заголовок открываемого материала