СМИ: замглавы Минторга Китая посетит США для переговоров

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Заместитель министра торговли КНР Ли Чэнган на этой неделе приедет в США для проведения торговых переговоров, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Ли Чэнган... на этой неделе встретится с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и высокопоставленными чиновниками министерства финансов", - говорится в публикации. По данным издания, на переговорах, как ожидается, будет обсуждаться закупка сои. В августе Китай и США по итогам переговоров в Стокгольме договорились продлить действие тарифной паузы еще на 90 дней. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.

2025

