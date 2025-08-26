https://1prime.ru/20250826/smi-861258114.html
Apple не будет замедлять расширение производства iPhone в Индии, пишут СМИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple заявил правительству Индии, что не намерен замедлять расширение производства iPhone в стране, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. "Руководители компании сообщили нам, что никаких изменений в планах, когда речь заходит об инвестициях в Индию, не будет. Планы расширения продолжатся, как и предполагалось ранее", - сказали собеседники издания. Ожидается, что расширение мощностей Apple в Индии потребует инвестиций в размере около 2,5 миллиарда долларов и позволит увеличить производственные мощности примерно до 60 миллионов единиц в год по сравнению с нынешними более чем 40 миллионами единиц. "Высокопоставленные собеседники издания сообщили, что Apple, которая также начала выпускать в Индии линейку iPhone 17, категорически заверила правительство, что не намерена замедлять планы расширения и инвестиции в стране", - пишет газета, отмечая, что это заявление было сделано, несмотря на растущее давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал ограничить расширение производства iPhone в Индии в соответствии с требованиями американского рынка.
