экономика
технологии
индия
сша
дональд трамп
apple
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple заявил правительству Индии, что не намерен замедлять расширение производства iPhone в стране, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. "Руководители компании сообщили нам, что никаких изменений в планах, когда речь заходит об инвестициях в Индию, не будет. Планы расширения продолжатся, как и предполагалось ранее", - сказали собеседники издания. Ожидается, что расширение мощностей Apple в Индии потребует инвестиций в размере около 2,5 миллиарда долларов и позволит увеличить производственные мощности примерно до 60 миллионов единиц в год по сравнению с нынешними более чем 40 миллионами единиц. "Высокопоставленные собеседники издания сообщили, что Apple, которая также начала выпускать в Индии линейку iPhone 17, категорически заверила правительство, что не намерена замедлять планы расширения и инвестиции в стране", - пишет газета, отмечая, что это заявление было сделано, несмотря на растущее давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал ограничить расширение производства iPhone в Индии в соответствии с требованиями американского рынка.
технологии, индия, сша, дональд трамп, apple
Экономика, Технологии, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Apple
12:13 26.08.2025
 
Apple не будет замедлять расширение производства iPhone в Индии, пишут СМИ

Times of India: Apple не будет замедлять расширение производства iPhone в стране

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple заявил правительству Индии, что не намерен замедлять расширение производства iPhone в стране, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.
"Руководители компании сообщили нам, что никаких изменений в планах, когда речь заходит об инвестициях в Индию, не будет. Планы расширения продолжатся, как и предполагалось ранее", - сказали собеседники издания.
Ожидается, что расширение мощностей Apple в Индии потребует инвестиций в размере около 2,5 миллиарда долларов и позволит увеличить производственные мощности примерно до 60 миллионов единиц в год по сравнению с нынешними более чем 40 миллионами единиц.
"Высокопоставленные собеседники издания сообщили, что Apple, которая также начала выпускать в Индии линейку iPhone 17, категорически заверила правительство, что не намерена замедлять планы расширения и инвестиции в стране", - пишет газета, отмечая, что это заявление было сделано, несмотря на растущее давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал ограничить расширение производства iPhone в Индии в соответствии с требованиями американского рынка.
