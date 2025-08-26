https://1prime.ru/20250826/sobyanin-861243947.html
Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве
Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве - 26.08.2025, ПРАЙМ
Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве
Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:24+0300
2025-08-26T08:24+0300
2025-08-26T08:24+0300
экономика
бизнес
туризм
москва
сергей собянин
комсомольская правда
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/08/763380825_0:196:2863:1806_1920x0_80_0_0_c073c011542a1067f32582bc3d4750c0.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей. "Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
https://1prime.ru/20250812/tramp-860624123.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/08/763380825_97:0:2764:2000_1920x0_80_0_0_5e0d34d416cabc7b94c9aa00119094d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, москва, сергей собянин, комсомольская правда
Экономика, Бизнес, Туризм, МОСКВА, Сергей Собянин, Комсомольская правда
Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве
Собянин: Москва не собирается вводить туристический налог
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей.
"Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
В конгрессе США рассказали о последствиях нового закона Трампа о налогах