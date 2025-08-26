Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве - 26.08.2025, ПРАЙМ
Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве
2025-08-26T08:24+0300
2025-08-26T08:24+0300
экономика
бизнес
туризм
москва
сергей собянин
комсомольская правда
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей. "Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
бизнес, туризм, москва, сергей собянин, комсомольская правда
Экономика, Бизнес, Туризм, МОСКВА, Сергей Собянин, Комсомольская правда
08:24 26.08.2025
 
Мэр Москвы Сергей Собянин
 Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости . Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей.
"Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
Экономика Бизнес Туризм МОСКВА Сергей Собянин Комсомольская правда
 
 
