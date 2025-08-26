https://1prime.ru/20250826/sobyanin-861243947.html

Собянин ответил на вопрос о введении туристического налога в Москве

2025-08-26T08:24+0300

экономика

бизнес

туризм

москва

сергей собянин

комсомольская правда

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей. "Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.

москва

2025

Новости

