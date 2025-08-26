https://1prime.ru/20250826/spg-861258384.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года, это позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в стране до 3 миллионов тонн в год, говорится в сообщении компании. "Nguya FLNG (плавучая установка по сжижению природного газа) готова к реализации второй фазы СПГ-проекта в Конго... Работы по созданию подводной инфраструктуры, необходимой для запуска второй фазы СПГ-проекта в Конго, продвигаются в соответствии с графиком, что позволит... осуществить запуск к концу 2025 года", - говорится в релизе. В сообщении уточняется, что Tango FLNG мощностью 0,6 миллиона тонн в год начала производство в декабре 2023 года, к концу текущего года к ней присоединится Nguya FLNG (2,4 миллиона тонн в год), в результате чего общая мощность СПГ-проекта в Конго достигнет 3 миллионов тонн в год. Итальянская компания работает в Конго более 55 лет и играет ведущую роль в разработке значительных газовых ресурсов страны, сообщается в релизе. Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года, это позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в стране до 3 миллионов тонн в год, говорится в сообщении компании.
"Nguya FLNG (плавучая установка по сжижению природного газа) готова к реализации второй фазы СПГ-проекта в Конго... Работы по созданию подводной инфраструктуры, необходимой для запуска второй фазы СПГ-проекта в Конго, продвигаются в соответствии с графиком, что позволит... осуществить запуск к концу 2025 года", - говорится в релизе.
В сообщении уточняется, что Tango FLNG мощностью 0,6 миллиона тонн в год начала производство в декабре 2023 года, к концу текущего года к ней присоединится Nguya FLNG (2,4 миллиона тонн в год), в результате чего общая мощность СПГ-проекта в Конго достигнет 3 миллионов тонн в год.
Итальянская компания работает в Конго более 55 лет и играет ведущую роль в разработке значительных газовых ресурсов страны, сообщается в релизе.
Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
