https://1prime.ru/20250826/spg-861258384.html

Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года

Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года - 26.08.2025, ПРАЙМ

Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года

Итальянская энергетическая Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года, это позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T12:15+0300

2025-08-26T12:15+0300

2025-08-26T12:15+0300

энергетика

газ

конго

eni

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая Eni ожидает запуск второй фазы СПГ-проекта в Конго к концу года, это позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в стране до 3 миллионов тонн в год, говорится в сообщении компании. "Nguya FLNG (плавучая установка по сжижению природного газа) готова к реализации второй фазы СПГ-проекта в Конго... Работы по созданию подводной инфраструктуры, необходимой для запуска второй фазы СПГ-проекта в Конго, продвигаются в соответствии с графиком, что позволит... осуществить запуск к концу 2025 года", - говорится в релизе. В сообщении уточняется, что Tango FLNG мощностью 0,6 миллиона тонн в год начала производство в декабре 2023 года, к концу текущего года к ней присоединится Nguya FLNG (2,4 миллиона тонн в год), в результате чего общая мощность СПГ-проекта в Конго достигнет 3 миллионов тонн в год. Итальянская компания работает в Конго более 55 лет и играет ведущую роль в разработке значительных газовых ресурсов страны, сообщается в релизе. Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

https://1prime.ru/20250826/sotrudnichestvo-861253342.html

конго

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, конго, eni