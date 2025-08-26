https://1prime.ru/20250826/ssha--861264121.html
США отменят пошлины на импорт какао и пальмового масла из Индонезии
2025-08-26T13:41+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. США согласились отменить импортную пошлину в размере 19% на какао, пальмовое масло и каучук из Индонезии, утверждает министр-координатор республики по вопросам экономики Аирлангга Хартарто. "Мы ждем их (США - ред.) ответа, но в ходе встречи, по сути, был согласован принцип (освобождения от уплаты пошлин - ред.) для товаров, не производимых в США, таких как пальмовое масло, какао и каучук… (пошлина - ред.) будет нулевой или близкой к нулю", - заявил министр в интервью агентству Рейтер. По словам министра, освобождение от уплаты пошлины вступит в силу после того, как стороны достигнут окончательного соглашения. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.
