Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов - 26.08.2025, ПРАЙМ
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов - 26.08.2025, ПРАЙМ
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов, заявил председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T04:33+0300
2025-08-26T04:33+0300
бизнес
экономика
сша
южная корея
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861239712.jpg?1756171997
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов, заявил председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин. "Чтобы открыть новую эру ренессанса в промышленной индустрии и занять лидирующие позиции на мировом рынке вместе в США, компании Южной Кореи планируют совокупные инвестиции в США в размере 150 миллиардов долларов", - заявил Чжин, его слова приводит южнокорейское агентство Ренхап. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
сша
южная корея
бизнес, сша, южная корея, дональд трамп
Бизнес, Экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп
04:33 26.08.2025
 
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов

Рю Чжин: южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов, заявил председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин.
"Чтобы открыть новую эру ренессанса в промышленной индустрии и занять лидирующие позиции на мировом рынке вместе в США, компании Южной Кореи планируют совокупные инвестиции в США в размере 150 миллиардов долларов", - заявил Чжин, его слова приводит южнокорейское агентство Ренхап.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
 
Экономика Бизнес США ЮЖНАЯ КОРЕЯ Дональд Трамп
 
 
