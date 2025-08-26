https://1prime.ru/20250826/ssha-861239712.html
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США $150 миллиардов
Южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов, заявил председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов, заявил председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин.
"Чтобы открыть новую эру ренессанса в промышленной индустрии и занять лидирующие позиции на мировом рынке вместе в США, компании Южной Кореи планируют совокупные инвестиции в США в размере 150 миллиардов долларов", - заявил Чжин, его слова приводит южнокорейское агентство Ренхап.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
