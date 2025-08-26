Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/ssha-861241717.html
Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая
Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая - 26.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая
США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, территориальные уступки Киева не станут угрозой для Вашингтона, заявил турецкий аналитик... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T07:16+0300
2025-08-26T07:16+0300
мировая экономика
экономика
финансы
украина
сша
китай
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
the american conservative
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861241717.jpg?1756181793
АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, территориальные уступки Киева не станут угрозой для Вашингтона, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, написал ранее The American Conservative. "США, особенно Трамп, должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не является для США угрозой существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей… США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени", - говорится в статье аналитика на портале Haber7. По его словам, США не понесут существенных потерь от такого разделения. "Другой силой, которая не понесет существенных потерь от войны на Украине, является Китай. Очевидно, что региональные и глобальные напряженности негативно повлияют на агрессивную экспортную политику, но для Китая это не является стратегической потерей, не является существенной потерей", - отметил аналитик. По его словам, Украина больше всего нуждается в мире, поскольку для нее мир – это "вопрос существования". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
украина
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, украина, сша, китай, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, the american conservative
Мировая экономика, Экономика, Финансы, УКРАИНА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, The American Conservative
07:16 26.08.2025
 
Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая

Аналитик Али Бал: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, территориальные уступки Киева не станут угрозой для Вашингтона, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, написал ранее The American Conservative.
"США, особенно Трамп, должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не является для США угрозой существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей… США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени", - говорится в статье аналитика на портале Haber7.
По его словам, США не понесут существенных потерь от такого разделения. "Другой силой, которая не понесет существенных потерь от войны на Украине, является Китай. Очевидно, что региональные и глобальные напряженности негативно повлияют на агрессивную экспортную политику, но для Китая это не является стратегической потерей, не является существенной потерей", - отметил аналитик.
По его словам, Украина больше всего нуждается в мире, поскольку для нее мир – это "вопрос существования".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыУКРАИНАСШАКИТАЙДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинThe American Conservative
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала