Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая

26.08.2025

Аналитик: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая

АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, территориальные уступки Киева не станут угрозой для Вашингтона, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Трамп может жестко отреагировать на растрату Украиной американской военной помощи и заставить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, написал ранее The American Conservative. "США, особенно Трамп, должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не является для США угрозой существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей… США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени", - говорится в статье аналитика на портале Haber7. По его словам, США не понесут существенных потерь от такого разделения. "Другой силой, которая не понесет существенных потерь от войны на Украине, является Китай. Очевидно, что региональные и глобальные напряженности негативно повлияют на агрессивную экспортную политику, но для Китая это не является стратегической потерей, не является существенной потерей", - отметил аналитик. По его словам, Украина больше всего нуждается в мире, поскольку для нее мир – это "вопрос существования". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

2025

