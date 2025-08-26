https://1prime.ru/20250826/ssha-861279494.html
В США сообщили о падении индекса доверия потребителей
В США сообщили о падении индекса доверия потребителей - 26.08.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о падении индекса доверия потребителей
Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T17:48+0300
2025-08-26T17:48+0300
2025-08-26T17:48+0300
мировая экономика
сша
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 96,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 97,2 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 74,8 пункта с пересмотренного значения июля. Индекс экономических условий сократился до 131,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
https://1prime.ru/20250826/fyuchersy-861267294.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, conference board
Мировая экономика, США, Conference Board
В США сообщили о падении индекса доверия потребителей
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 97,4 пункта