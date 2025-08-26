https://1prime.ru/20250826/ssha-861279494.html

В США сообщили о падении индекса доверия потребителей

В США сообщили о падении индекса доверия потребителей - 26.08.2025, ПРАЙМ

В США сообщили о падении индекса доверия потребителей

26.08.2025

мировая экономика

сша

conference board

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 96,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 97,2 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 74,8 пункта с пересмотренного значения июля. Индекс экономических условий сократился до 131,2 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца. Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

сша

2025

мировая экономика, сша, conference board