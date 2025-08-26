Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - 26.08.2025
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - 26.08.2025, ПРАЙМ
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США
"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем, говорится в сообщении компании. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем, говорится в сообщении компании. Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа. "Процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США. "Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 г. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США", - сказано в сообщении. "Ограничение не касается письменной корреспонденции", - добавили в "Почте России".
