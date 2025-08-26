https://1prime.ru/20250826/ssha-861280573.html
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США - 26.08.2025, ПРАЙМ
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США
"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем, говорится в сообщении компании. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T18:04+0300
2025-08-26T18:04+0300
2025-08-26T18:04+0300
бизнес
россия
сша
дональд трамп
почта россии
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280438_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_56529d9acc896a192695b98628602762.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем, говорится в сообщении компании. Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило "de minimis", обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа. "Процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в США. "Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 г. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США", - сказано в сообщении. "Ограничение не касается письменной корреспонденции", - добавили в "Почте России".
https://1prime.ru/20250825/moldaviya-861219259.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280438_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c4c42c9092c03a246d7f2a54c9f29781.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, дональд трамп, почта россии, мировая экономика
Бизнес, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Почта России, Мировая экономика
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США
"Почта России" с 26 августа приостанавливает прием посылок с товарами в США