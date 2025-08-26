Золото умеренно дорожает на новостях из США

https://1prime.ru/20250826/ssha-861282931.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет во вторник вечером после новостей об отставке одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США под давлением американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,42 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,28%, до 3 426,92 доллара за тройскую унцию, сентябрьского фьючерса на серебро - снижалась на 0,33%, до 38,575 доллара за унцию. Трейдеры продолжают оценивать новости вокруг ФРС США. Ранее Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике". "Вчера появилась новость об увольнении Трампом одного из управляющих ФРС… Это немного оживило золото, поскольку ФРС сейчас, является драйвером роста золота", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).
