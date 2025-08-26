https://1prime.ru/20250826/ssha-861290670.html

Опрос показал крайне низкий рейтинг одобрения внешней политики Трампа

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения внешней политики президента США Дональда Трампа опустился до 39% - это самый низкий показатель второго срока американского лидера, следует из опроса компании Gallup. Согласно результатам опроса, сейчас внешнюю политику Трампа одобряют 39% американцев, в то время как 57% дают ей негативную оценку. Примечательно, что в феврале, сразу после инаугурации Трампа, рейтинг одобрения его внешней политики составлял 44%, а в марте и июле - уже 41%. Если сравнивать с первым сроком Трампа, то антирекорд был зафиксирован в ноябре 2017 года и составлял 33%. Опрос проводился 1-20 августа среди 1094 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.

