Опрос показал крайне низкий рейтинг одобрения внешней политики Трампа
Опрос показал крайне низкий рейтинг одобрения внешней политики Трампа
2025-08-26T21:25+0300
сша
дональд трамп
в мире
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения внешней политики президента США Дональда Трампа опустился до 39% - это самый низкий показатель второго срока американского лидера, следует из опроса компании Gallup. Согласно результатам опроса, сейчас внешнюю политику Трампа одобряют 39% американцев, в то время как 57% дают ей негативную оценку. Примечательно, что в феврале, сразу после инаугурации Трампа, рейтинг одобрения его внешней политики составлял 44%, а в марте и июле - уже 41%. Если сравнивать с первым сроком Трампа, то антирекорд был зафиксирован в ноябре 2017 года и составлял 33%. Опрос проводился 1-20 августа среди 1094 взрослых американцев. Погрешность составляет 4 процентных пункта.
