Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США

Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США

2025-08-26T21:28+0300

ЖЕНЕВА, 26 авг – ПРАЙМ. Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США на фоне введенных Вашингтоном таможенных пошлин, сообщил во вторник Всемирный почтовый союз (ВПС). В конце июля администрация президента США Дональда Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США. Почтовые отправления будут облагаться такими же пошлинами в размере 15%, как и другие товары из ЕС. "Почтовые операторы 25 стран-членов уже сообщили ВПС о приостановке исходящих почтовых услуг в США в ожидании дополнительной информации о том, как власти США будут реализовывать эти меры, а также о том, насколько эффективно будут реализованы необходимые операционные изменения", - сообщил союз. Согласно сообщению, глава международного бюро ВПС направил письмо госсекретарю США Марко Рубио, сообщив об обеспокоенности стран-членов относительно нарушения операционной деятельности. Во вторник "Почта России" сообщила, что приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем. Ранее об аналогичных мерах сообщили почтовые компании Swiss Post (Швейцария), La Poste (Франция), BPost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия) и другие.

2025

