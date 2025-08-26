Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США - 26.08.2025
Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США
Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США
Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США на фоне введенных Вашингтоном таможенных пошлин, сообщил во вторник Всемирный почтовый союз (ВПС). | 26.08.2025, ПРАЙМ
ЖЕНЕВА, 26 авг – ПРАЙМ. Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США на фоне введенных Вашингтоном таможенных пошлин, сообщил во вторник Всемирный почтовый союз (ВПС). В конце июля администрация президента США Дональда Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США. Почтовые отправления будут облагаться такими же пошлинами в размере 15%, как и другие товары из ЕС. "Почтовые операторы 25 стран-членов уже сообщили ВПС о приостановке исходящих почтовых услуг в США в ожидании дополнительной информации о том, как власти США будут реализовывать эти меры, а также о том, насколько эффективно будут реализованы необходимые операционные изменения", - сообщил союз. Согласно сообщению, глава международного бюро ВПС направил письмо госсекретарю США Марко Рубио, сообщив об обеспокоенности стран-членов относительно нарушения операционной деятельности. Во вторник "Почта России" сообщила, что приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем. Ранее об аналогичных мерах сообщили почтовые компании Swiss Post (Швейцария), La Poste (Франция), BPost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия) и другие.
ЖЕНЕВА, 26 авг – ПРАЙМ. Двадцать пять стран приостановили отправку посылок в США на фоне введенных Вашингтоном таможенных пошлин, сообщил во вторник Всемирный почтовый союз (ВПС).
В конце июля администрация президента США Дональда Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США. Почтовые отправления будут облагаться такими же пошлинами в размере 15%, как и другие товары из ЕС.
"Почтовые операторы 25 стран-членов уже сообщили ВПС о приостановке исходящих почтовых услуг в США в ожидании дополнительной информации о том, как власти США будут реализовывать эти меры, а также о том, насколько эффективно будут реализованы необходимые операционные изменения", - сообщил союз.
Согласно сообщению, глава международного бюро ВПС направил письмо госсекретарю США Марко Рубио, сообщив об обеспокоенности стран-членов относительно нарушения операционной деятельности.
Во вторник "Почта России" сообщила, что приостанавливает прием посылок с товарами в США с 26 августа, ограничение не коснется писем. Ранее об аналогичных мерах сообщили почтовые компании Swiss Post (Швейцария), La Poste (Франция), BPost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия) и другие.
