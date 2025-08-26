https://1prime.ru/20250826/ssha-861291605.html

Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе

Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе

ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что поступления от импортных пошлин при администрации Дональда Трампа достигли рекордных уровней и продолжают расти, обеспечивая сокращение бюджетного дефицита. "Минфин получает рекордные тарифные доходы. Ещё недавно я называл цифру 300 миллиардов долларов в год, но это слишком низкая оценка. Мы увидели значительный рост с июля по август и ожидаем ещё большего с августа по сентябрь", — сказал он на заседании кабинета министров с участием Трампа, которое транслировалось американским телевидением. Бессент добавил, что благодаря тарифам и реформам в области налогов, торговли и дерегулирования экономика показывает устойчивый рост. По его словам, в первые семь месяцев реальная зарплата американских рабочих выросла на фоне снижения инфляции до 1,9%, а ВВП прибавил 3% за квартал. Он подчеркнул, что инвестиции американских компаний в капитал увеличились почти на 14% в первой половине года и могут ускориться с принятием "Закона о поддержке труда", предусматривающего отмену налогов на чаевые, сверхурочные и социальные выплаты.

сша

