Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе - 26.08.2025
Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе
Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе - 26.08.2025, ПРАЙМ
Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что поступления от импортных пошлин при администрации Дональда Трампа достигли рекордных уровней и продолжают расти,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
скотт бессент
дональд трамп
минфин
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что поступления от импортных пошлин при администрации Дональда Трампа достигли рекордных уровней и продолжают расти, обеспечивая сокращение бюджетного дефицита. "Минфин получает рекордные тарифные доходы. Ещё недавно я называл цифру 300 миллиардов долларов в год, но это слишком низкая оценка. Мы увидели значительный рост с июля по август и ожидаем ещё большего с августа по сентябрь", — сказал он на заседании кабинета министров с участием Трампа, которое транслировалось американским телевидением. Бессент добавил, что благодаря тарифам и реформам в области налогов, торговли и дерегулирования экономика показывает устойчивый рост. По его словам, в первые семь месяцев реальная зарплата американских рабочих выросла на фоне снижения инфляции до 1,9%, а ВВП прибавил 3% за квартал. Он подчеркнул, что инвестиции американских компаний в капитал увеличились почти на 14% в первой половине года и могут ускориться с принятием "Закона о поддержке труда", предусматривающего отмену налогов на чаевые, сверхурочные и социальные выплаты.
сша
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп, минфин
Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Минфин
21:48 26.08.2025
 
Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе

Глава Минфина США Бессент: поступления от импортных пошлин достигли рекордных уровней

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP / Mladen Antonov
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что поступления от импортных пошлин при администрации Дональда Трампа достигли рекордных уровней и продолжают расти, обеспечивая сокращение бюджетного дефицита.
"Минфин получает рекордные тарифные доходы. Ещё недавно я называл цифру 300 миллиардов долларов в год, но это слишком низкая оценка. Мы увидели значительный рост с июля по август и ожидаем ещё большего с августа по сентябрь", — сказал он на заседании кабинета министров с участием Трампа, которое транслировалось американским телевидением.
Бессент добавил, что благодаря тарифам и реформам в области налогов, торговли и дерегулирования экономика показывает устойчивый рост. По его словам, в первые семь месяцев реальная зарплата американских рабочих выросла на фоне снижения инфляции до 1,9%, а ВВП прибавил 3% за квартал.
Он подчеркнул, что инвестиции американских компаний в капитал увеличились почти на 14% в первой половине года и могут ускориться с принятием "Закона о поддержке труда", предусматривающего отмену налогов на чаевые, сверхурочные и социальные выплаты.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
В Швейцарии рассказали об ухудшении промышленности из-за пошлин США
13:45
 
Мировая экономикаСШАСкотт БессентДональд ТрампМинфин
 
 
