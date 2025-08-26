Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35 - 26.08.2025, ПРАЙМ
США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35
США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35 - 26.08.2025, ПРАЙМ
США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35
Госдеп США одобрил возможное предоставление Польше технического обслуживания истребителей F-35 на сумму около 1,85 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T23:30+0300
2025-08-26T23:30+0300
россия
мировая экономика
польша
сша
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861294922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d2bade84c0d3c6c6d741b4bd058ca4bd.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Госдеп США одобрил возможное предоставление Польше технического обслуживания истребителей F-35 на сумму около 1,85 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон. "Государственный департамент утвердил возможность осуществления иностранных военных поставок правительству Польши, включающих средства технического обслуживания F-35, сопутствующие элементы логистической и программной поддержки, с ориентировочной стоимостью 1,85 миллиарда долларов," – говорится в пресс-релизе Пентагона. Фактическая стоимость в долларах будет оглашена позже в зависимости от окончательных требований, бюджетных возможностей и подписанных соглашений о продаже, если и когда они будут заключены. Главным подрядчиком станет компания General Electric Aerospace, расположенная в Эвендейле, штат Огайо.
польша
сша
россия, мировая экономика, польша, сша, f-35 lightning ii
РОССИЯ, Мировая экономика, ПОЛЬША, США, F-35 Lightning II
23:30 26.08.2025
 
США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35

Госдеп одобрил предоставление Польше технического обслуживания F-35 на $1,85 млрд

© РИА Новости . Нина Падалко
Истребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Госдеп США одобрил возможное предоставление Польше технического обслуживания истребителей F-35 на сумму около 1,85 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон.
"Государственный департамент утвердил возможность осуществления иностранных военных поставок правительству Польши, включающих средства технического обслуживания F-35, сопутствующие элементы логистической и программной поддержки, с ориентировочной стоимостью 1,85 миллиарда долларов," – говорится в пресс-релизе Пентагона.
Фактическая стоимость в долларах будет оглашена позже в зависимости от окончательных требований, бюджетных возможностей и подписанных соглашений о продаже, если и когда они будут заключены.
Главным подрядчиком станет компания General Electric Aerospace, расположенная в Эвендейле, штат Огайо.
РОССИЯ, Мировая экономика, ПОЛЬША, США, F-35 Lightning II
 
 
