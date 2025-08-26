https://1prime.ru/20250826/ssha-861295089.html

США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35

2025-08-26T23:30+0300

ВАШИНГТОН, 27 авг – ПРАЙМ. Госдеп США одобрил возможное предоставление Польше технического обслуживания истребителей F-35 на сумму около 1,85 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон. "Государственный департамент утвердил возможность осуществления иностранных военных поставок правительству Польши, включающих средства технического обслуживания F-35, сопутствующие элементы логистической и программной поддержки, с ориентировочной стоимостью 1,85 миллиарда долларов," – говорится в пресс-релизе Пентагона. Фактическая стоимость в долларах будет оглашена позже в зависимости от окончательных требований, бюджетных возможностей и подписанных соглашений о продаже, если и когда они будут заключены. Главным подрядчиком станет компания General Electric Aerospace, расположенная в Эвендейле, штат Огайо.

