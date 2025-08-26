https://1prime.ru/20250826/standart-861274640.html
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке
2025-08-26T16:58+0300
2025-08-26T16:58+0300
2025-08-26T17:00+0300
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Российский рынок созрел для утверждения национального антикоррупционного стандарта, заявила комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова на первом заседании комитета по комплаенсу.В ходе мероприятия эксперты обсудили ключевые вызовы цифровой трансформации, внедрение искусственного интеллекта и необходимость актуализации нормативной базы."Скорость развития технологий искусственного интеллекта требует от бизнеса не только гибкости, но и четких этических рамок. Уже сегодня мы видим, как ИИ меняет комплаенс-процессы, однако далеко не всем игрокам доступны новые технологии и не все умеют управлять сопутствующими рисками", — подчеркнула Бурдонова.В дискуссии приняли участие ведущие эксперты отрасли, включая Александру Коштян (Ozon), Дмитрия Хейло (Сбербанк), Дмитрия Островского (МТС), Александра Русецкого (ТПП РФ) и Елену Постнову (Ассоциация "НП РТС").По итогам заседания участники комитета поделились практическими кейсами и инструментами управления комплаенс-рисками и приняли решение о выделении экспертной группы для доработки национального межотраслевого стандарта построения антикоррупционной системы.
