Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/standart-861274640.html
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке - 26.08.2025, ПРАЙМ
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке
Российский рынок созрел для утверждения национального антикоррупционного стандарта, заявила комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова на первом... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T16:58+0300
2025-08-26T17:00+0300
финансы
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861277482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6c0de3e1c791c01a9b8234ff1293d2.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Российский рынок созрел для утверждения национального антикоррупционного стандарта, заявила комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова на первом заседании комитета по комплаенсу.В ходе мероприятия эксперты обсудили ключевые вызовы цифровой трансформации, внедрение искусственного интеллекта и необходимость актуализации нормативной базы."Скорость развития технологий искусственного интеллекта требует от бизнеса не только гибкости, но и четких этических рамок. Уже сегодня мы видим, как ИИ меняет комплаенс-процессы, однако далеко не всем игрокам доступны новые технологии и не все умеют управлять сопутствующими рисками", — подчеркнула Бурдонова.В дискуссии приняли участие ведущие эксперты отрасли, включая Александру Коштян (Ozon), Дмитрия Хейло (Сбербанк), Дмитрия Островского (МТС), Александра Русецкого (ТПП РФ) и Елену Постнову (Ассоциация "НП РТС").По итогам заседания участники комитета поделились практическими кейсами и инструментами управления комплаенс-рисками и приняли решение о выделении экспертной группы для доработки национального межотраслевого стандарта построения антикоррупционной системы.
https://1prime.ru/20250722/app-859795298.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861277482_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a24603562615e5ee28bd5543c295b4ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, совкомбанк
Финансы, Совкомбанк
16:58 26.08.2025 (обновлено: 17:00 26.08.2025)
 
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке

Эксперт Бурдонова: скорость развития ИИ требует от бизнеса четких этических рамок

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаРоссии нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке
России нужен национальный антикоррупционный стандарт, считают в Совкомбанке - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Российский рынок созрел для утверждения национального антикоррупционного стандарта, заявила комплаенс-директор группы "Совкомбанк" Марина Бурдонова на первом заседании комитета по комплаенсу.
Совкомбанк. - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Брокерское приложение Совкомбанк Инвестиции вошло в пятерку лучших
22 июля, 18:24
В ходе мероприятия эксперты обсудили ключевые вызовы цифровой трансформации, внедрение искусственного интеллекта и необходимость актуализации нормативной базы.
"Скорость развития технологий искусственного интеллекта требует от бизнеса не только гибкости, но и четких этических рамок. Уже сегодня мы видим, как ИИ меняет комплаенс-процессы, однако далеко не всем игрокам доступны новые технологии и не все умеют управлять сопутствующими рисками", — подчеркнула Бурдонова.
В дискуссии приняли участие ведущие эксперты отрасли, включая Александру Коштян (Ozon), Дмитрия Хейло (Сбербанк), Дмитрия Островского (МТС), Александра Русецкого (ТПП РФ) и Елену Постнову (Ассоциация "НП РТС").
По итогам заседания участники комитета поделились практическими кейсами и инструментами управления комплаенс-рисками и приняли решение о выделении экспертной группы для доработки национального межотраслевого стандарта построения антикоррупционной системы.
 
ФинансыСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала