Ставка RUONIA не изменилась 25 августа
Ставка RUONIA не изменилась 25 августа
2025-08-26T14:34+0300
экономика
финансы
банки
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 25 августа, не изменилась, оставшись на уровне 17,74%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 609,6 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
